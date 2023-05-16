I giovani si interessano all’ambiente, ma ne parlano poco

a cura di REDACT-US (*)

Nei mesi scorsi abbiamo diffuso un sondaggio per conoscere il punto di vista della nostra generazione riguardo un tema sollevato dagli scienziati e sostenuto dai giovani: sostenibilità e tutela ambientale. Il sondaggio, trasmesso prevalentemente tramite social network, è stato compilato da 370 ragazzi tra gli 11 e i 25 anni (range d’età scelto) provenienti da diverse regioni del Nord e Centro Italia.

Abbiamo riscontrato che circa l’80% dei ragazzi dice di essere interessato a diversi temi ambientali, con maggior attenzione ai cambiamenti climatici, ma che ne parlano poco in famiglia e tra amici: i ragazzi preferiscono altri argomenti.

Le fonti di informazione

Quasi la totalità dei partecipanti al sondaggio utilizza social media e network come fonti principali per informarsi su queste tematiche, mentre circa un terzo consulta giornali cartacei e siti scientifici. La metà invece affida le sue conoscenze alla scuola/università (a questa domanda c’era la possibilità di dare più risposte).

Abbiamo anche chiesto ai ragazzi se avessero il desiderio di esprimere le loro idee sui temi ambientali. Non abbiamo registrato una risposta netta, bensì una situazione abbastanza incerta e dubbiosa: forse perché gli interlocutori pensano di non avere la giusta autorità per parlare di un tema già così tanto dibattuto, nonostante considerino le campagne di sensibilizzazione poco efficaci.

Dal nostro sondaggio abbiamo constatato che i giovani sono consapevoli di star facendo poco in prima persona, ma sanno di non essere gli unici. Ritengono che anche i loro coetanei non si impegnino più di tanto. Potrebbe essere intesa come una piccola consolazione?

Impegnarsi in attività concrete

L’ultima domanda del nostro questionario riguardava la possibilità, per i ragazzi, di partecipare a ipotetiche attività per tutelare l’ambiente: la risposta più comune è stata “dipende”: non sappiamo se dalla tipologia di attività, dal tempo occupato, da chi le propone…

In definitiva, i risultati del sondaggio ci hanno permesso di avere un’immagine più chiara del punto di vista dei nostri coetanei e ci hanno fatto riflettere riguardo l’approccio che abbiamo verso le tematiche ambientali: siamo tutti bendisposti al cambiamento, ma spesso con distaccato coinvolgimento.

Come REDACT-US continueremo a cercare di generare questo cambiamento coinvolgendo sempre più giovani nelle nostre attività e descrivendo ciò che noi personalmente stiamo portando avanti con convinzione.

(*) REDACT-US è una redazione di giovani che si occupa di tematiche ambientali, attivata da alcuni mesi grazie a un’iniziativa di Fondazione Lombardia Ambiente (FLA) e dell’associazione ToGether.



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