I letti di alghe coralline assorbono CO2 dall’atmosfera

Un nostro prezioso alleato per affrontare il tema urgente del cambiamento climatico è la biodiversità marina. Negli oceani, infatti, ci sono ambienti naturali in grado di assorbire significative quantità di carbonio atmosferico, come per esempio fanno i letti di alghe coralline.

Un’importante analisi sulla funzione ambientale che svolgono questi habitat del mare arriva da un progetto del National Biodiversity Future Center (NBFC), il centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità.

Lo studio, guidato dalla dottoressa Nadine Schubert dell’Università dell’Algarve, ha coinvolto il professor Gianluca Sarà (co-responsabile dello Spoke 1 Mare in NBFC) con la dottoressa Mar Bosch-Belmar e il dottor Paolo Mancuso del DISTEM dell’Università di Palermo e le ricercatrici della Stazione Zoologica Anton Dohrn Maria Cristina Mangano (Sede Sicilia) e Federica Ragazzola (Sede Genova).

La ricerca in Sicilia

Un’area particolarmente rilevante del Mediterraneo, per la ricerca, è stata l’Area Marina Protetta (AMP) di Capo Gallo-Isola delle Femmine in Sicilia, dove l’indagine ha evidenziato il ruolo fondamentale delle alghe coralline nel contrastare il cambiamento climatico.

Questi ecosistemi marini, dalle tipiche tonalità rosa e diffusi in tutto il mondo, oltre a supportare un’ampia varietà di biodiversità marina, riescono ad assorbire carbonio e accumulare carbonato di calcio, fungendo così da veri e propri “serbatoi di carbonio”.

I risultati hanno mostrato che la produttività di carbonio di questi habitat varia in base alla disponibilità di luce e alla composizione della specie. Alcuni letti sono stati in grado di catturare una quantità di carbonio considerevole per metro quadro, addirittura superiore a quanto riportato per altri ecosistemi marini, come le foreste di macroalghe.

Tuttavia, essendo ecosistemi particolarmente delicati, necessitano di una protezione adeguata. È dunque essenziale includerli nei programmi di conservazione marina e intensificare il monitoraggio per proteggerli e sfruttarne il potenziale naturale nella lotta contro il cambiamento climatico.

Lo studio “Pink power – the importance of coralline algal beds in the oceanic carbon cycle” è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.



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