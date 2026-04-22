Il 22 aprile è la Giornata della Terra

Fin dalla prima Giornata della Terra (Earth Day 1970), l’azione civica ha contribuito a istituire e rafforzare le istituzioni ambientali, le leggi e le norme internazionali. La Giornata della Terra 2026 invita le comunità di tutto il mondo ad agire per sostenere l’aria pulita, l’acqua pulita, l’energia pulita, la protezione delle risorse naturali e la stabilità climatica. Questi fattori sono direttamente collegati alla salute umana, alla prevedibilità economica, alla sicurezza alimentare e alle prestazioni delle infrastrutture transfrontaliere.

Perché “Il nostro potere, il nostro pianeta”?

Il tema della Giornata della Terra rimane «Il nostro potere, il nostro pianeta», ma la sua interpretazione riflette l’attuale situazione economica, ambientale e sociale a livello globale.

Nel 2026, questo slogan si riferisce al ruolo delle persone e delle comunità di tutto il mondo nel sostenere le misure di protezione ambientale che incidono sul costo della vita, sulla salute pubblica, sull’affidabilità delle infrastrutture e sulla stabilità a lungo termine. Le condizioni ambientali influenzano i sistemi alimentari, la disponibilità di acqua, l’accesso all’energia, il rischio di catastrofi e la resilienza economica in tutte le regioni. La partecipazione della comunità ha storicamente plasmato questi risultati in tutti i Paesi e in tutti i sistemi politici.

Ogni anno, l’immagine ufficiale dell’Earth Day incarna il significato di un intero movimento. Per il 2026, questa immagine è opera dell’artista di Los Angeles Miles Wintner: un fiore fatto di terra, tenuto tra le mani di una persona. Delicato, audace e vivo.

L’artista lo ha chiamato “Earthflower”: un promemoria del fatto che i fiori non sono semplici decorazioni, ma sono un legame che unisce uccelli, insetti ed esseri umani nello stesso silenzioso gesto di cura.

Il mondo è nelle mani di tutti noi

Le sfide ambientali si manifestano in modi diversi a seconda del contesto geografico, climatico ed economico. Il dialogo a livello locale contribuisce ad adeguare le soluzioni alle condizioni della comunità.

earthday.org riunisce studenti, educatori, leader locali e responsabili politici attraverso assemblee pubbliche, tavole rotonde e forum comunitari per discutere di energie rinnovabili, gestione delle risorse e sviluppo della forza lavoro.

Eventi dell’Earth Day 2026

Con 10.000 eventi e in continua crescita, la mappa di earthday.org mostra la forza collettiva degli eventi che si svolgono in tutto il mondo.

Il Concerto per la Terra di Earth Day Italia

Nel giorno ufficiale dell’Earth Day, il 22 aprile, la Nuvola di Fuksas all’Eur ospiterà #OnePeopleOnePlanet. Anche quest’anno la storica Maratona Multimediale proporrà una staffetta di contenuti che culminerà con uno spettacolo unico ricco di contenuti straordinari.

Aprirà la serata l’omaggio “Searching for Sakamoto” con Serge Colbert e Valentina Urbini.

Prenderà poi il via una serata evento ricca di grandi ospiti, tra i quali: Serena Brancale, PIF, Sveva Sagramola, Santo Versace e Massimiliano Ossini, con la conduzione di Carolina Rey e Chiara Giallonardo. Chiuderà l’evento lo storico Concerto per la Terra di Earth Day Italia.

«Stiamo tutti perdendo la capacità di sognare e con essa la capacità di immaginare il futuro che veramente vogliamo» dichiarano Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, e Antonia Testa in rappresentanza del Movimento dei Focolari, co-organizzatore dell’evento .

Il problema dell’eco-perfezionismo

Abbiamo buoni propositi per mangiare meglio, muoverci di più, spendere meno e sprecare meno. Promettiamo a noi stessi di rinunciare alla plastica, di adottare uno stile di vita a rifiuti zero, di acquistare solo marchi etici e di ridurre da un giorno all’altro il nostro impatto sul cambiamento climatico.

Ma poi ci dobbiamo confrontare con la realtà.

Dimentichiamo le borse riutilizzabili per la spesa. Non possiamo permetterci i prodotti più “eco-friendly”, quindi compriamo quello che possiamo. Viviamo in un posto senza mezzi pubblici. Il senso di colpa si insinua e improvvisamente la sostenibilità sembra meno una speranza e più un fallimento.

Ma la verità che il movimento ambientalista deve dire ad alta voce è: la sostenibilità non è mai stata concepita per essere perfetta. Il vero progresso ambientale è sempre derivato dall’azione collettiva, per quanto imperfetta, non dalla perfezione individuale.

Un’azione per il clima imperfetta è meglio di una perfetta inazione

Nelle discussioni sul cambiamento climatico, le narrazioni di una “sostenibilità perfetta” spesso fanno più male che bene al grande pubblico. Stabiliscono uno standard incredibilmente alto che molte persone semplicemente non riescono a soddisfare.

Questo crea l’eco-perfezionismo, una mentalità in cui qualsiasi impegno che non sia totale sembra inutile. E la partecipazione cala. Le persone si allontanano perché sentono di non poter mai fare abbastanza.

Un cambiamento reale e duraturo non parte dalla perfezione, ma dalla partecipazione.

L’azione crea slancio, e lo slancio alimenta i movimenti.



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