Il passato e il destino del ghiacciaio dell’Adamello

Anche l’Adamello, il ghiacciaio più profondo d’Italia, è minacciato dal cambiamento climatico con scarse prospettive di sopravvivenza per la fine del secolo. È quanto emerge dai risultati del primo anno del progetto ClimADA, guidato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) e sostenuto da Fondazione Cariplo: i rilevamenti confermano quanto annunciato dal modello matematico, che prevede lo scioglimento del ghiacciaio entro fine secolo.

Già in questi anni la fisionomia del ghiacciaio dell’Adamello sta cambiando in modo vistoso, come dimostra la formazione di nuovi laghi dove prima c’era il ghiacciaio.

Il primo anno del progetto ClimADA

La storia e il futuro dell’Adamello sono stati al centro del convegno “L’impatto del cambiamento climatico sui ghiacciai alpini: il caso dell’Adamello”, organizzato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con Fondazione Cariplo per fare un bilancio del primo anno del progetto ClimADA. Un tema che in occasione della Giornata Internazionale della Montagna (domenica 11 dicembre) assume una connotazione di urgenza e dimostra in modo evidente e drammatico l’impatto del riscaldamento globale sul nostro ambiente: in particolare lo scioglimento dei ghiacci permanenti (quelli che si chiamavano “eterni”) per l’innalzamento della temperatura dell’atmosfera.

Guardando al passato, lo studio si concentra attorno all’influenza antropica nell’area di alta montagna alpina, alla dinamica delle specie vegetali, agli avvenimenti epocali avvenuti negli ultimi secoli.

I 224 metri di carota di ghiaccio conservati all’EuroCold Lab dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, infatti, permetteranno di ricostruire il libro del clima degli ultimi 1.000 anni, analizzando gli effetti di eventi come la Prima Guerra Mondiale, che si è combattuta sull’Adamello, o del disastro di Chernobyl o di grandi incendi.

Dalle analisi svolte, è stato rilevato un aumento delle temperature dal 2006 a oggi con scarse prospettive di sopravvivenza del ghiacciaio per la fine del secolo. I primi ghiacciai destinati a scomparire sono quelli cosiddetti “temperati”, cioè con temperature del ghiaccio appena sotto lo 0. Si tratta di ghiacciai e nevai esposti a sud e, quindi, tipici del versante italiano delle Alpi.

Le fibre ottiche installate dal Politecnico di Milano nel foro della carota contribuiscono al rilevamento della temperatura e della deformazione del ghiacciaio. Finora sono stati due i rilevamenti, che insieme ad altri in

programma nei prossimi mesi, sono necessari a convalidare il modello termo-fluidodinamico del ghiacciaio, potendo contare anche sui dati ottenuti durante la missione di posa dei cavi (2021).

Il progetto persegue anche l’obiettivo dell’informazione al territorio attraverso il coinvolgimento di associazioni ambientaliste, istituzioni politiche, formatori ed educatori e soprattutto le scuole e i giovani.

L’Adamello, al pari di molti altri ghiacciai, rappresenta un formidabile esempio di biodiversità e questo patrimonio unico è stato oggetto di diverse attività didattiche che hanno coinvolto circa 700 studenti del territorio e numerosi docenti. Le attività di comunicazione del progetto, affidate al partner Comunità Montana di Valle Camonica, attraverso il personale del Parco dell’Adamello, sono svolte in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente e in convenzione con l’Organizzazione di Volontariato Servizio Glaciologico Lombardo.

«ClimADA è un progetto unico non solo nel panorama italiano, ma anche in quello europeo e globale» commenta Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente. «Nel corso del 2023, ClimADA proseguirà assumendo una dimensione internazionale».