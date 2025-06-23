Il primo Paese al mondo senza più galline in gabbia

In Europa si attende che la Commissione europea prenda in considerazione l’Iniziativa dei Cittadini Europei “End the Cage Age”, che dovrebbe portare a un divieto progressivo e totale delle galline in gabbia in tutta l’Unione europea. La proposta legislativa, inizialmente promessa per il 2023, è stata posticipata dalla Commissione europea al 2026.

Intanto, però, la Svezia fa da sola e apre la strada a soluzioni nazionali in tal senso.

Dopo 50 anni di attività di sensibilizzazione politica, dialogo con le aziende, campagne pubbliche e sforzi internazionali, il Paese scandinavo ha ottenuto il risultato di avere allevamenti di galline ovaiole “cage free” senza dover ricorrere a un divieto legislativo, ma attraverso un lavoro costante e lento di transizione verso l’abolizione delle gabbie.

Già nel 1988 il Parlamento svedese aveva vietato l’allevamento in gabbia ma, al termine del periodo di transizione decennale previsto per legge, l’industria delle uova non aveva ancora eliminato le gabbie. Di conseguenza, la legge è stata modificata e l’uso delle gabbie nella produzione di uova è continuato.

Tuttavia dal 2008, oltre 85 aziende – dai rivenditori alle catene di hotel e ristoranti – hanno preso posizione contro le uova da allevamenti in gabbia a seguito di discussioni intercorse con Project 1882.

Questi impegni aziendali hanno giocato un ruolo cruciale nell’eliminazione progressiva delle gabbie dalla produzione di uova in Svezia.

E così, dal 2008, a più di 17 milioni di galline è stata risparmiata una vita dietro le sbarre.

Il risultato è confermato dai dati statistici delle autorità regionali e dell’industria raccolti da Project 1882, la principale organizzazione per la tutela degli animali allevati a scopo alimentare in Svezia.

In Italia e nel mondo, Animal Equality documenta da anni gli effetti negativi dell’allevamento in gabbia a discapito di galline, scrofe, conigli, anatre e altri milioni di animali sfruttati ogni giorno all’interno dell’industria alimentare.

«La Svezia ci dimostra che un mondo senza gabbie è possibile. Questo straordinario risultato, ottenuto senza un divieto di legge ma grazie a un lavoro instancabile di pressione pubblica e cambiamento aziendale, ci ricorda che il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Anche in Italia, continueremo a lottare ogni giorno fino a quando nessun animale sarà più costretto a vivere prigioniero. Le gabbie devono diventare un lontano ricordo, ovunque» dichiara Matteo Cupi, Direttore esecutivo Animal Equality Italia.



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