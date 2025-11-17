condividi twitta WhatsApp
stai leggendo Il primo sistema europeo che ascolta la “voce del mare”
NEL MAR IONIO

Il primo sistema europeo che ascolta la “voce del mare”

Sensori acustici, video e intelligenza artificiale per rilevare i suoni sottomarini, dal canto dei gamberetti all'impatto delle navi

Il primo sistema europeo che ascolta la “voce del mare”
La posa della strumentazione in mare. © UNICT

17 Nov 2025

Un sistema innovativo per il monitoraggio della fauna ittica attraverso la prima rete di monitoraggio acustico che “ascolta” il mare e trasforma i segnali in dati per la tutela della biodiversità. I sensori impiegati sono così sensibili da cogliere il crepitio dei gamberetti e, al tempo stesso, abbastanza potenti da rilevare il rumore delle grandi navi a chilometri di distanza: un duplice registro di ascolto che incarna lo scopo del progetto VONGOLA, monitorare la fauna e misurare l’impatto dell’antropizzazione sull’equilibrio dell’ecosistema marino.

voce del mare

I laboratori CSFNSM di Catania. © UNICT

VONGOLA (Visual and nOise-eNhanced AI Analysis for Marine Biodiversity MonitorinG, Observation and LeArning) è il progetto PNRR coordinato dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia CSFNSM con Università di Catania, Università Mediterranea di Reggio Calabria e Nadyr Byte, dedicato al monitoraggio smart della biodiversità nel Mediterraneo. Le sperimentazioni si sviluppano tra porto di Catania (DAS su cavo INFN), Stretto di Messina/NOEL (stazione multiparametrica) e Area Marina Protetta del Plemmirio – Siracusa (stazione autonoma).

voce del mare

La strumentazione in attività. © UNICT

Un’infrastruttura che corre per circa 40 chilometri di cavi

Il sistema usa una rete di sensori acustici, video e algoritmi di intelligenza artificiale per monitorare in tempo reale i fondali lungo la dorsale jonica.

Il progetto coinvolge oltre 30 tra ricercatrici, ricercatori e tecnici, attivando una collaborazione multidisciplinare che include fisici, ingegneri e biologi marini e utilizza un’infrastruttura che corre per circa 40 chilometri di cavi fino a 2.100 metri di profondità, con la prima installazione di questo tipo in Europa nel Mediterraneo e il primo idrofono cablato nello Stretto di Messina.

 

Il crepitio dei gamberetti registrato da VONGOLA. © UNICT

Il rumore di una grande nave registrato da VONGOLA. © UNICT

 

«Il Mar Mediterraneo è come un grande laboratorio per il monitoraggio sottomarino. Un luogo in cui fare ricerca d’avanguardia e sviluppare tecnologie innovative a servizio dell’ambiente e della tutela della biodiversità. È di questo che si occupa il progetto di ricerca VONGOLA» ha dichiarato la Prof.ssa Alessia Tricomi, Direttore del CSFNSM e coordinatrice del progetto.

 

Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.
Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.

© riproduzione riservata
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com

Potrebbe interessarti:

La Rivista della Natura

© 2014 – 2026 Edinat - Edizioni di Natura - Milano · P.I./C.F. 02938530132