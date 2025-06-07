Nell’ambito del progetto Ri-Party-Amo, con cui WWF Italia ha portato avanti 8 grandi azioni di ricostruzione degli ambienti naturali, è stata inaugurata la nuova Oasi WWF Maresco-Pontile a San Giuliano Milanese.

Con la consegna di quest’opera di ripristino ambientale, si conclude il progetto nato dalla collaborazione fra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party, per ripulire 20 milioni di mq di territorio dalla plastica e ripristinare gli ambienti più fragili.

Un gioiello naturalistico lungo le rive del Lambro

Grazie alla collaborazione tra Gruppo CAP (Gestore del servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano), WWF Sud Milano, organizzazione aggregata locale a cui si affida la gestione dell’area e WWF Italia, coordinatore del progetto, è stata ripristinata un’area umida di circa un ettaro, di grande valore storico ed ecologico, un tempo occupata dal bosco del Maresco-Pontile. Il progetto, ideato dall’ing. Riccardo Mancioli, ha permesso di ricostruire l’antico paesaggio, creando due vasche alimentate dalle acque depurate e mettendo a dimora oltre mille alberi e arbusti.

Questo nuovo ecosistema, oltre a favorire il ritorno di numerose specie animali e vegetali, offre un’opportunità unica per l’educazione ambientale. L’area è stata infatti dotata di un sentiero naturalistico e di un’aula didattica all’aperto, spazi ideali per avvicinare grandi e piccoli alla natura e far scoprire l’importanza della biodiversità.

Un contributo concreto alla tutela dell’ambiente

Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente. Il ripristino dell’area umida contribuisce a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e a creare un habitat ideale per numerose specie, alcune delle quali rare e protette.

Con la consegna dell’opera di ripristino ambientale a San Giuliano Milanese, obiettivo della sezione “Ricostruiamo la natura”, si conclude Ri-Party-Amo, il progetto nazionale ambientale, concreto e ambizioso, nato dalla collaborazione tra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party.

Il programma Ri-Party-Amo è declinato in tre macroaree di intervento:

“Puliamo l’Italia”, filone dedicato alla pulizia di spiagge, fiumi e laghi;

“Ricostruiamo la natura”, con lo sviluppo di progetti di ripristino naturale e tutela del territorio;

“Formiamo i giovani”, che prevede attività di educazione e formazione rivolte a Università, scuole primarie e secondarie. Il progetto è rivolto a giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità come protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia.

Rivive il bosco del Maresco-Pontile

L’evento di inaugurazione della nuova Oasi ha visto la partecipazione di Marco Segala e Andrea Garbellini, sindaco e assessore di San Giuliano Milanese; Francesco Boerchi, assessore di Mediglia; Giovanni Vargiu, Direttore area tecnica circular treatment Gruppo CAP; Daniele Del Ben, consigliere metropolitano e presidente di Parco Agricolo Sud Milano; Renato Aquilani, Rappresentante delle Associazioni degli Ambientalisti presso il Parco Agricolo Sud Milano; Gianni Del Pero, delegato WWF Lombardia; Amanda Fronzi, Nature Restoration Officer e responsabile del progetto per WWF Italia. Funzionari, tecnici e volontari che con il loro prezioso lavoro hanno reso possibile il progetto.



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