Il progetto di Steelosa®, la panchina promossa da RICREA che unisce design urbano, consapevolezza ecologica e cultura, è arrivato a Roma, al Mercato Trionfale, in uno spazio vitale e animato, per avvicinare i cittadini alla cultura del riciclo.

La panchina, che raffigura il simbolo dell’infinito come infinito è il processo del riciclo dell’acciaio, è realizzata interamente in acciaio riciclato recuperato dagli imballaggi post-consumo – come barattoli, scatolette, fusti, latte, bombolette e tappi corona – e rappresenta un esempio tangibile di durabilità e circolarità. Il nome “Steelosa” richiama il termine “steel”, che in inglese significa “acciaio”, ma al contempo allude allo stile e alla bellezza che rendono famosa l’Italia in tutto il mondo.

RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio – ha scelto Roma nell’ambito di un percorso all’insegna della sostenibilità, di cui l’iconica panchina è protagonista. L’installazione arriva nel cuore del quartiere Trionfale, in via Andrea Doria 41M, di fronte alla scalinata destra, in un punto che intreccia vita quotidiana, identità locale e interventi artistici come le “ScalinArte”, dove si trova, fra gli altri, anche un celebre omaggio ad Anna Magnani.

Nella Città Eterna, la panchina trova una perfetta collocazione: racconta infatti una materia che non perde valore, ma si trasforma e si rinnova. Nelle sue forme ispirate al simbolo dell’infinito si esprime, infatti, una delle qualità più sorprendenti dell’acciaio: la possibilità di essere riciclato a oltranza, senza perdere le proprie caratteristiche. Non solo: la scelta di un contesto urbano, vivo e partecipato, sottolinea la volontà di avvicinarsi sempre di più alle persone, integrando sensibilizzazione e design, rafforzando il messaggio sull’importanza del riciclo e del corretto conferimento dei contenitori in acciaio.

«Steelosa® racconta in modo semplice e immediato la straordinaria capacità dell’acciaio di rinascere all’infinito grazie al riciclo. È un simbolo concreto di come i comportamenti quotidiani dei cittadini possano trasformarsi in valore per l’ambiente e per le comunità» afferma Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza delle istituzioni locali, dei rappresentanti del Consorzio RICREA e dei soggetti coinvolti nella gestione dei servizi ambientali, in un momento di condivisione con il territorio che ha sottolinea il valore educativo e partecipativo del progetto.

«Ci troviamo davanti al Mercato Trionfale, uno dei mercati rionali più antichi e popolosi di Roma, crocevia di culture e di sapori, dove il riciclo e il riuso sono parole chiave per recuperare beni primari. Oggi inauguriamo una panchina che ci dà la misura di come si può trasformare uno scarto in un bene per la collettività. Una panchina d’acciaio, elegante e immaginifica, con un simbolo potente come quello dell’infinito, interamente realizzata con materiale di recupero è uno strumento importante per comunicare come può essere il riutilizzo: bello, desiderabile e accogliente» dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

«La cultura della raccolta differenziata deve assumere un ruolo sempre più centrale nell’ottica di trattare il rifiuto come risorsa e non più come scarto. I numeri confermano che siamo sulla buona strada. Nel 2025, a Roma sono state raccolte ben 67.300 tonnellate di multimateriale (imballaggi in plastica e metallo) che, grazie all’impegno dei cittadini, sono state avviate a riciclo» conclude Bruno Manzi, Presidente di AMA SpA.

La panchina Steelosa® è promossa da RICREA in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Pubblicità Progresso.



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