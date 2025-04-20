La citizen science protagonista del video “Science addicted”

Aprile è in tutto il mondo il mese della citizen science. Enti, associazioni, realtà scientifiche di tutto il globo organizzano appuntamenti e iniziative per celebrare il variegato mondo della scienza partecipata e invitare le persone a prendere parte attivamente alla ricerca, contribuendo il raggiungimento di 1 milione di “atti di scienza”. È questo l’obiettivo della campagna “One million acts of science” lanciata dalla piattaforma americana SciStarter, che quest’anno approda anche nel continente europeo, grazie al coinvolgimento di ECSA, l’Associazione Europea di Citizen Science.

Il MUSE – Museo delle Scienze di Trento aderisce alla campagna impegnandosi con diverse attività: dall’avvio dei monitoraggi coordinati nell’ambito del progetto ACT4BEES, alla City Nature Challenge, la competizione amichevole tra città di tutto il mondo programmata per i giorni dal 25 al 28 aprile, fino alla partecipazione al Convegno Italiano di Citizen Science.

Tra la serie di proposte che il museo mette in campo, c’è il videodocumentario dedicato al Gruppo volontari e volontarie della Ricerca, che ormai da diversi anni affianca il personale della ricerca MUSE in una grande varietà di progetti: fototrappolaggio dei mammiferi, ricerche mineralogiche, studio dell’ornitologia e inanellamento di uccelli, monitoraggio dei pipistrelli.

Guidati dalle parole di chi partecipa in prima persona alle attività di campo, il video è un’occasione per raccontare il valore del volontariato per la scienza, condividere storie di passione e curiosità e ringraziare quanti collaborano con il MUSE per la conoscenza e la tutela degli ambienti del Trentino.



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