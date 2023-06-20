La Festa del Solstizio negli Orti botanici della Lombardia

Mercoledì 21 giugno alle 16:58 ora italiana, il Sole raggiungerà la sua massima altezza sull’orizzonte: è il Solstizio d’estate, il fenomeno astronomico che nel nostro emisfero segna il passaggio dalla primavera all’estate. Durante il Solstizio d’estate si ha il giorno più lungo dell’anno.

La tradizionale Festa del Solstizio d’estate negli Orti botanici della Lombardia, giunta alla XX edizione, quest’anno è dedicata agli impollinatori.

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia propone un ricco programma alla scoperta dell’importanza degli insetti impollinatori, dal titolo “Per città amiche dei fiori e delle api”, gli impollinatori da cui dipende la vita delle piante e quindi anche la nostra.

Una regola che vale anche in contesto urbano: ecco perché è importante fermarsi a osservare questo affascinante processo.

Fino al 25 giugno, l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio, l’Orto botanico di Brera e l’Orto botanico “Città Studi” a Milano e l’Orto botanico di Pavia propongono un ricco calendario di appuntamenti, tra visite guidate e laboratori per tutte le età, alla scoperta dei segreti dei fiori e degli insetti, protagonisti del processo di riproduzione e di sopravvivenza delle specie vegetali, animale e umana.

I principali eventi

21 giugno

Il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio propone nel giorno del Solstizio d’estate, mercoledì 21 giugno, un appuntamento organizzato su tutto l’arco della giornata, sul tema “Il mondo vegetale dal microscopio al macroscopio”.

21 giugno

L’Orto botanico “Città Studi” a Milano nella giornata del Solstizio d’estate prolunga il suo orario di apertura fino alle 21. Dalle 17,30 propone visite guidate alle collezioni, all’installazione sulla Botanica Forense e allo stand sulla biodiversità, a cura del professor Marco Caccianiga, nonché alla mostra sulla “domesticazione” delle piante coltivate. Alle 17,30 la dottoressa Larisa Monteggia guiderà i partecipanti alla scoperta degli amici impollinatori con un incontro dal tema “I fiori e i loro amici: alla scoperta di un’amicizia lunga milioni di anni”. Dalle 17 alle 18 sarà la volta di “Piante e matematica”, pensato per partecipanti dagli 8 anni in su: partendo dalla scoperta delle spirali in matematica, si resterà sorpresi nel conoscere come queste curve siano presenti anche in natura.

21 giugno

All’Orto botanico di Pavia, nella giornata di mercoledì, “Piante e impollinatori”: visite guidate con il curatore Nicola M. G. Ardenghi e con il direttore Francesco Bracco.

24 giugno

Sabato 24 giugno alle 16:30, l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” invita al laboratorio per ragazzi e adulti “Fiori e impollinatori: forme, colori e biodiversità”, alla sezione di Città Alta con l’educatrice dell’Orto botanico Michela Leidi, per comprendere le strategie riproduttive delle piante e scoprire le principali forme dei fiori in relazione alla tipologia di impollinatori che devono attrarre.

25 giugno

Domenica alle 10, la sezione di Città Alta dell’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” propone “Il segreto del mondo”, laboratorio per bambini dai 6 anni in su. Sempre alle 10, ma nella Valle della biodiversità ad Astino, laboratorio itinerante sul tema “Bombi, api solitarie e compagnia: conoscere, riconoscere e supportare gli impollinatori selvatici”, pensato per bambini dai 6 anni in su. Alle 16,30 la sezione di Città Alta propone un laboratorio itinerante a cura di Veronica Guastamacchia, con un approccio artistico e creativo: attorno al tema “Fiori, sculture per impollinatori”. In contemporanea alla Valle della biodiversità di Astino Ilaria Fagiani propone un laboratorio per ragazzi e adulti di stretta attualità: “A studiare l’erba alta”, ovvero: ecco perché è utile ridurre il numero di sfalci dei prati, anche in città.

25 giugno

Domenica l’Orto botanico di Brera a Milano invita a una giornata di apertura straordinaria dalle 10 alle 18, nel corso della quale saranno due le proposte a tema, gratuite e su prenotazione. La prima: “Il polline: un mondo di microscopiche forme. Osserviamolo al microscopio come veri scienziati”, pensata per i ragazzi dai 7 ai 13 anni, su due turni, il primo alle 10,30 e il secondo alle 15. La seconda proposta è “Impollinazione, impollinatori e persone”: visite guidate alle 11,30, 15,30 e 17, alla scoperta del ruolo delle api per l’ecologia della Terra.

Info e prenotazioni online sul sito:

www.reteortibotanicilombardia.it



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