La marmotta alpina è la protagonista del nuovo libro della collana Storie di scienza, realizzata dal Parco Nazionale dello Stelvio in collaborazione con la Casa Editrice Edinat.

La ricerca scientifica appare spesso come un universo parallelo di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Questa collana editoriale nasce proprio per colmare questo gap con una serie di libri adatti a tutti, scritti con linguaggio divulgativo ma puntuale, nei quali il lavoro dei ricercatori viene descritto attraverso una narrazione piacevole da cui emerge tutta la loro dedizione e passione.

Con “Dialoghi di montagna: la marmotta tra ricerca e saperi antichi”, il terzo volume della Collana uscito a marzo di quest’anno, il Parco cerca di fare sintesi tra cultura locale, esperienze e ricerca.

Il libro ha come protagonista una giovane ricercatrice impegnata in uno studio sulla marmotta alpina nel Parco Nazionale dello Stelvio. Elena, questo il suo nome, ci racconta tutto di questa specie, dall’organizzazione sociale al ciclo vitale fino ai complessi meccanismi che consentono alla marmotta di sopravvivere nel difficile ambiente d’alta quota. Informazioni raccolte nelle lunghe giornate trascorse in campo dai ricercatori per la marcatura degli animali, di cui Elena ci parla descrivendo anche i risvolti pratici del lavoro di ricerca e dell’osservazione degli animali, spiegandoci scopi e modalità degli studi condotti nell’ambito della conservazione della natura. Non solo, attraverso l’incontro con chi vive e lavora in montagna, Elena si renderà conto di quanto la conoscenza della natura derivante dal passato possa arricchire di dati e informazioni il lavoro dei ricercatori.

L’autrice

Scritto da Sabina Colturi, biologa e referente per l’attività didattiche del Parco dello Stelvio, il libro nasce da un intenso lavoro di scambio e confronto con il gruppo di ricerca e di comunicazione che opera all’interno dell’area protetta, in particolare con Anna Sustersic, Elena Morocutti e Chiara Giari. Il racconto è accompagnato da numerose fotografie che ci descrivono la vita e i comportamenti delle marmotte alpine ed è impreziosito dai disegni della giovane artista Lucia Gerber.

Gli altri volumi della collana

La collana Storie di scienza è stata inaugurata a dicembre 2023 con Racconti di straordinarie ricerche. Wolf induced che, sempre con un approccio divulgativo, illustra i principali studi scientifici portati avanti dal Parco Nazionale dello Stelvio.

Nel giugno 2024 è stata la volta di “Streghe, vampiri e altri demoni”, dedicato al lavoro di ricerca condotto sui pipistrelli all’interno dell’area protetta, con il quale gli autori hanno anche voluto sfatare una serie di credenze e pregiudizi su questi animali.

“Dialoghi di montagna: la Marmotta tra ricerca e saperi antichi”

Autore: Sabina Colturi

80 pagine

formato 17×24 cm

Euro 10,00 IVA inclusa

© Edinat – Edizioni di Natura



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