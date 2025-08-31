The Ocean Race Europe 2025, partita il 10 agosto a Kiel in Germania, dal 3 al 7 settembre approderà anche al Porto Antico di Genova, con l’arrivo della quarta e la partenza della penultima tappa.

The Ocean Race Europe 2025 non è soltanto la competizione oceanica più impegnativa al mondo, è anche la regata che trasforma la vela in un osservatorio scientifico, raccogliendo dati unici su clima, biodiversità e microplastiche. L’Italia è tra i protagonisti con Allagrande Mapei Racing e con Genova capitale internazionale della sostenibilità del mare.

Una regata con la scienza a bordo

In occasione della tappa di Genova, al Porto Antico sarà allestito l’Ocean Live Park, un villaggio dedicato alla tutela dell’oceano, con laboratori, attività educative e installazioni sulla sostenibilità.

Dal 1973 The Ocean Race Europe unisce sport, avventura e ricerca, trasformando la sfida estrema all’oceano in un’opportunità unica per comprendere lo stato di salute del pianeta. Ogni barca diventa un osservatorio galleggiante, capace di raccogliere dati scientifici fondamentali per il futuro dell’oceano.

Per i ricercatori che studiano lo stato dei mari, raccogliere dati può essere complesso: alcune aree dell’oceano sono difficili da raggiungere e le spedizioni costano molto. Già durante l’edizione 2022–2023 le imbarcazioni hanno raccolto oltre 4,3 milioni di dati ambientali: temperature, salinità, CO₂, ossigeno disciolto, microplastiche invisibili a occhio nudo ed eDNA.

Grazie a The Ocean Race, la raccolta è continua, anche nei punti più inaccessibili del pianeta. Tra questi il Point Nemo, il punto più remoto dell’oceano, dove l’essere umano più vicino si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale. Anche qui sono state rinvenute microplastiche.



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