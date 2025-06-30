I petali di rosa sono da sempre ammirati per la loro bellezza e grazia. Tuttavia, al di là dell’estetica, la loro morfologia è stata oggetto di studio per comprendere i principi di crescita e sviluppo vegetale. La natura è una fonte inesauribile di ispirazione per la scienza e l’ingegneria. Le strutture biologiche, spesso risultato di milioni di anni di evoluzione, mostrano una complessità e un’efficienza sorprendenti. Tra queste, i fiori, e in particolare le rose, sono archetipi di bellezza naturale. Nonostante l’ampia ricerca sulla botanica e genetica delle rose, la geometria precisa dei loro petali è stata finora studiata soprattutto in termini descrittivi. Recenti progressi nella visione artificiale e nell’analisi dei dati morfometrici hanno permesso di esplorare con una profondità senza precedenti le forme biologiche.

Un gruppo di ricerca presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, guidato dal fisico Eran Sharon e che include il ricercatore post-dottorato Yafei Zhang, ha fatto una scoperta fondamentale sulla meccanica dello sviluppo dei petali di rosa, pubblicata sulla prestigiosa rivista Science.

La geometria nascosta

Tradizionalmente si pensava che la forma dei petali di rosa fosse influenzata dall’incompatibilità di Gauss, un concetto che descrive come alcune superfici non possano essere appiattite senza distorsioni. Tuttavia, le nuove ricerche, che hanno combinato analisi teoriche, modellazione computazionale e la creazione sperimentale di petali sintetici, hanno dimostrato che non è così.

Zhang et al. hanno scoperto che le forme distintive dei petali di rosa sono invece regolate da un tipo specifico di frustrazione geometrica chiamata incompatibilità di Mainardi-Codazzi-Peterson (MCP). Questa particolare incompatibilità è il meccanismo chiave che guida le instabilità meccaniche indotte dalla crescita, portando alla singolare geometria che ammiriamo nei petali di rosa.

In sostanza, non è la “curvatura intrinseca””del petalo a dettare la sua forma, ma piuttosto un complesso gioco di tensioni e deformazioni che si sviluppano durante la sua crescita, dettato dalle regole dell’incompatibilità MCP.

Invece di distribuire lo stress in modo uniforme lungo il bordo del petalo, come avviene nell’incompatibilità di Gauss, l’incompatibilità MCP concentra lo stress in punti specifici. Questa concentrazione di tensione guida la crescita del petalo in modo tale da formare le punte.

I ricercatori hanno anche scoperto un ciclo di feedback cruciale: la formazione delle cuspidi (punte) a causa dello stress concentrato influenza a sua volta la direzione della crescita futura del petalo. In altre parole, la geometria del petalo modella la sua stessa biologia, creando un sistema dinamico e auto-modellante.

Implicazioni della scoperta

Questa ricerca va oltre la semplice risoluzione di un mistero botanico. La comprensione di come la natura utilizzi l’incompatibilità MCP per creare strutture complesse e auto-modellanti ha importanti applicazioni in diversi campi:

Scienza dei materiali – potrebbe portare alla creazione di nuovi materiali intelligenti che si auto-assemblano o cambiano forma in modo controllato, per esempio per la robotica soffice o per i materiali flessibili per l’elettronica.

potrebbe portare alla creazione di nuovi materiali intelligenti che si auto-assemblano o cambiano forma in modo controllato, per esempio per la robotica soffice o per i materiali flessibili per l’elettronica. Ingegneria – potrebbe essere utilizzata per progettare sistemi dispiegabili o strutture leggere e resistenti, ispirandosi all’efficienza della natura.

In sintesi, lo studio di Yafei Zhang e dei suoi colleghi dimostra che la bellezza dei petali di rosa non è solo una questione di estetica, ma il risultato di un sofisticato principio geometrico che unisce matematica, fisica e biologia in un modo inaspettato.



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