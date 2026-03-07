Il MUSE – Museo delle Scienze di Trento ha inaugurato una serie di eventi e proposte volti a indagare i temi del digitale, delle opportunità offerte dai nuovi mezzi tecnologici a disposizione di tutte e tutti, ma anche delle conseguenze che il loro utilizzo comporta.

Nel corso dell’anno, il nuovo progetto in MUSE Agorà, una grande mostra e i rispettivi eventi collaterali, assieme a un inedito supporto multimediale pensato per chi visita il museo, racconteranno la complessità del panorama digitale e non solo.

La prima mostra già visitabile al MUSE Agorà è “Tech IT Easy! Vivere con lo smartphone”, dedicata all’influenza degli smartphone nella vita quotidiana delle persone, collegata alla presentazione di “UranIA”, la nuova soluzione di intelligenza artificiale che racconta il museo interagendo con visitatrici e visitatori.

Poi, a conclusione del progetto MUSE Tech, arriverà nell’autunno 2026 “IO & AI – prospettive di co-evoluzione fra intelligenza umana e artificiale”, non una semplice esposizione tecnologica, ma un’esperienza immersiva e interattiva che mette a nudo l’antico desiderio dell’umanità di creare un proprio simulacro.

La rivoluzione digitale entra nel museo

«MUSE Tech, uno dei cardini della programmazione culturale del MUSE per il 2026, è un programma di accoglimento critico della rivoluzione digitale in museo. Se da un lato, infatti, lo spirito innovatore prende le forme di una guida conversazionale al museo con caratteristiche del tutto inedite e di percorsi espositivi ad alta intensità tecnologica, dall’altro le fondamenta tecnologiche, cognitive e sociali sui cui esse si basano sono messe apertamente in discussione, offrendo il museo quale spazio di riflessione e confronto. Quale rivoluzione digitale vogliamo? Come possiamo evolvere l’intelligenza artificiale rimanendo umani? MUSE propone di toccare con mano queste sfide per farsi un’idea e agire più responsabilmente» spiega il direttore del MUSE Massimo Bernardi.

Tech IT Easy!

Lo spazio di MUSE Agorà, la piazza aperta al confronto su temi di attualità e rilievo scientifico e sociale, diventa luogo per esplorare come l’uso diffuso degli smartphone influenzi il benessere fisico, mentale e sociale delle persone, mettendo in luce meccanismi, esperienze e possibilità di scelta consapevole.

L’obiettivo di Tech IT Easy! è quello di invitare il pubblico a riflettere sul rapporto che ciascuno di noi ha con lo smartphone, analizzandolo attraverso la lente del benessere nelle sue tre dimensioni fondamentali: fisica, mentale e sociale.

UranIA

“UranIA” è la una nuova soluzione di Intelligenza Artificiale sviluppata con contenuti originali MUSE per fungere da supporto alla visita e capace di offrire un’esperienza realmente personalizzata, completa e coinvolgente.

UranIA, ispirata alla Musa della Scienza, è un assistente personale AI che ci accompagna nelle sale espositive, capace di rispondere a domande ma anche di creare un’esperienza interattiva, inclusiva e personalizzata, basata sulle richieste e curiosità di ogni visitatrice e visitatore.

Mostra “Io & AI”

Attraverso un percorso esperienziale, visitatrici e visitatori saranno protagonisti di un dialogo serrato con una guida audio IA personalizzata che li accompagnerà fisicamente tra le sale, stimolando riflessioni e registrando feedback in tempo reale. L’esposizione trasforma il complesso panorama dell’intelligenza artificiale in un’avventura sensoriale e cognitiva che unisce scienza, società e filosofia.



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