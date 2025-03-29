Sy Montgomery è una naturalista di fama mondiale, un’avventuriera e un’autrice di oltre trenta libri di saggistica per adulti e bambini. Con Il tempo delle tartarughe ci regala un libro illuminante sulla vita delle tartarughe. Acclamato dalla critica, amato dai lettori, il libro oltre a essere stato presente nella classifica dei bestseller del New York Times per tantissime settimane, è stato selezionato tra i migliori libri dell’anno dal Washington Post, dalla rivista Smithsonian, dal New Scientist e da Amazon.

Oltre trecentocinquanta specie diverse

Le tartarughe sono creature sorprendenti, sono antiche quanto i primi dinosauri, più antiche dei primi coccodrilli e sono in circolazione da oltre 250 milioni di anni. Ne esistono oltre trecentocinquanta specie diverse che si sono diffuse in tutti i continenti, mostrando talenti straordinari.

Le tartarughe hanno personalità distinte e vivono emozioni forti, ma siccome non possono contare sulle espressioni facciali dei mammiferi, agli esseri umani la cosa spesso sfugge.

Sy Montgomery ha trascorso un lungo periodo alla Turtle Rescue League, la “Lega per il soccorso delle tartarughe”, dove vengono curate tartarughe con ferite così gravi che persino i veterinari le avrebbero date per spacciate. Ha così potuto scoprire tutto sul loro mondo e spiegarci anche perché queste creature hanno bisogno di aiuto. Come altri animali selvatici, le loro popolazioni si riducono quando case, strade e negozi spostano il loro territorio. Soffrono per l’inquinamento, il cambiamento climatico e le specie invasive. Ed esiste un commercio illegale mostruoso e omicida che tratta la loro carne, le loro uova, i loro gusci e loro stesse come merce.

Le tartarughe ci rivelano nuove prospettive sul tempo e la guarigione

Ci sono tantissime cose che le tartarughe ci possono insegnare, ma quella più evidente ha a che fare con il tempo. Vivono lentamente. Respirano lentamente (in acqua fredda, una tartaruga bastarda olivacea può trattenere il respiro fino a sette ore). I loro cuori battono lentamente (la frequenza cardiaca di una tartaruga dalle orecchie rosse può rallentare fino a un battito al minuto). Muoiono lentamente. Chi, dunque, meglio delle tartarughe – esseri antichi, longevi, senza fretta, venerati come icone di serenità e persistenza – può mostrarci la via verso la saggezza e come fare pace con il tempo?

Speranzoso e ottimista, questo libro è un antidoto all’instabilità del nostro mondo frenetico: mescolando con eleganza scienza e filosofia, e attingendo alle culture di tutto il mondo, ci invita tutti a rallentare e a scivolare insieme… nel tempo delle tartarughe.

Il tempo delle tartarughe

di Sy Montgomery

336 pagine, 26 Euro

Aboca Edizioni



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