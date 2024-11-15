Nel fine settimana le Dolomiti accolgono l’ultima tappa dell’International Bridgestone FIA Eco-Rally Cup 2024 e del Trofeo ACI-Sport eRally. L’ECOdolomitesGT 2024 è una competizione di regolarità riservata agli autoveicoli elettrici a zero emissioni, organizzata da Automobile Club di Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy e il supporto di ECOmove.

La competizione automobilistica è valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l’International Bridgestone FIA Eco Rally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative – Trofeo ACI Sport eRally.

ECOdolomitesGT 2024 partirà e tornerà a Primiero San Martino di Castrozza, nel cuore del Trentino. La partenza della prima vettura è prevista per le ore 9 di sabato 16 novembre, seguiranno tutte le restanti auto in gara a un minuto l’una dall’altra.

Il percorso, che parte e torna da Primiero San Martino di Castrozza spingendosi fino ad Ortisei toccando suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto-Adige, è suddiviso in 4 settori per oltre 465 chilometri totali.

Domenica 17 novembre sarà la giornata conclusiva della manifestazione. La prima vettura taglierà il traguardo alle 16, nel centro della Frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park.

Cerimonia di premiazione alle 19 nella sala conferenze del Palazzo delle Miniere di Fiera di Primiero.

«Alla gara prendono parte vetture omologate per la normale circolazione stradale 100% elettriche, che non siano state sottoposte ad alcuna modifica per consentire ai concorrenti di utilizzare i propri veicoli destinati all’uso quotidiano» spiega Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy, co-organizzatore con dell’Automobile Club di Trento.

Non solo una gara, ma anche un’esposizione

Il centro di Primiero San Martino di Castrozza per l’occasione si trasforma anche in esposizione. Gli appassionati di motori e mobilità sostenibile, oltre ad assistere a partenza e arrivo, potranno vedere da vicino il Charge Park con le auto in Piazza del Municipio nei momenti di sosta, in particolare la domenica dalle 16 in poi fino al termine della cerimonia di premiazione.



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