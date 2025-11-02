La gara automobilistica ECOdolomitesGT è un e-rally su strada di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche “road-legal” ed è valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l’International Bridgestone FIA ecoRally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative.

L’edizione 2025 prevede anche la speciale competizione indipendente denominata Hybrid Challenge Cup, riservata ai veicoli ibridi, che percorrerà lo stesso itinerario insieme alle vetture in gara nei campionati italiano e internazionale.

Il percorso abbraccia il Trentino, il Veneto e l’Alto-Adige, con partenza e ritorno a Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. Il percorso tocca suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto Adige, valicando diversi passi, dal Rolle al Sella, dal Gardena al Campolongo, dal Valles fino al Cereda, tra i vari. Tra le località attraversate, tra le tante, Predazzo (TN), Moena (TN), Selva di Val Gardena (BZ), Agordo (BL), nonché tutte le località del comprensorio di Primiero, San Martino di Castrozza, Vanoi e Mis, con le Pale di San Martino a dominare lo scenario. New entry 2025, la località di Corvara in provincia di Bolzano, come tappa del secondo giorno di gara.

Il video della scorsa edizione

I numeri della ECOdolomitesGT

Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore: «Si prevedono 4 settori, divisi in due tappe che racchiudono circa 450 chilometri totali, con un massimo di circa 260 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche. Una ventina le prove speciali “Regularity Stages” per un totale di circa 260 chilometri durante le quali anche quest’anno i driver dovranno cimentarsi per mantenere specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo. Dovranno inoltre impegnarsi a consumare il meno possibile»

Ricarica auto elettriche

Le vetture elettriche verranno ricaricate grazie a un esclusivo “Charge Park”, alimentato dall’energia elettrica da fonte rinnovabile fornita dal Gruppo ACSM / Primiero Energia, per l’occasione allestito nella frazione Fiera di Primiero.

Il programma

Fulcro logistico della manifestazione sarà l’EDGT Charge-Park, Primiero San Martino di Castrozza, Via Fiume (Piazza del Municipio). Qui si svolgeranno venerdì 7 novembre dalle 13 alle 18 le verifiche e da qui partirà, alle 9 di sabato 8 novembre, la prima vettura.

Il taglio del traguardo è previsto domenica 9 novembre a partire dalle 16 (prima vettura), sempre nel centro della Frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park.

Alle 19:30, la cerimonia di premiazione nella Sala Conferenze del Palazzo delle Miniere nella località Fiera a Primiero San Martino di Castrozza.



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.