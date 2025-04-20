Le orchidee spontanee protagoniste di “Orchidays”

Mattinata è un promontorio sul Gargano che nelle sue pendici incontaminate ospita una delle più ricche e variegate collezioni di orchidee selvatiche in Europa. Piccole, colorate e di una bellezza senza pari, queste piante non sono solo un tesoro botanico, ma anche un punto di incontro tra la natura e la storia millenaria del territorio.

Un patrimonio botanico unico

Nel promontorio di Mattinata sono state identificate oltre 60 specie di orchidee spontanee, molte delle quali autoctone, che vivono in un ambiente perfetto per la loro sopravvivenza: i prati isolati e le pendici del Monte Sacro. Un vero e proprio orto botanico a cielo aperto, dove la natura è regina e le orchidee si sviluppano in un microclima che favorisce la loro crescita. Qui le piante godono di un habitat sano, con terreni naturali e poco alterati dalla presenza umana. E, infatti, una pratica di pascolo non intensivo rappresenta il perfetto equilibrio per la conservazione di questi fiori tanto delicati quanto preziosi.

Le orchidee di Mattinata, sebbene piccole e delicate, sono autentici capolavori della natura, con una varietà di forme e colori che le rendono uniche nel panorama botanico europeo e nazionale. In tutta Europa, infatti, esistono circa 500 specie di orchidee selvatiche, mentre in Italia sono 284. La Puglia è la regione con la maggiore concentrazione di orchidee, con ben 106 specie di cui 93 crescono proprio sul Gargano, il che conferisce a questo territorio un primato botanico.

Orchidays – Nel fiore di Mattinata

Per celebrare questa straordinaria ricchezza botanica, dal 24 al 27 aprile 2025 Mattinata ospiterà la terza edizione di “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare il territorio insieme a esperti botanici, seguendo un percorso naturalistico che si snoda tra le fioriture di orchidee autoctone. Un’immersione totale nella bellezza e nella biodiversità del Gargano, che offre non solo la possibilità di ammirare queste piante affascinanti, ma anche di conoscere le tecniche di conservazione e i progetti di sostenibilità ambientale.



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