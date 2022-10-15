Situata nel nord del Piemonte, la provincia di Biella incanta per via della variegata morfologia del suo territorio, composto da aree pianeggianti, collinari e montuose. E se le prime sono ampiamente sfruttate dall’uomo per l’industria e l’agricoltura, i colli e le montagne mantengono a tratti un fascino selvaggio e offrono molti spunti fotografici.

Inoltre, in novembre, i boschi delle Alpi Biellesi e le valli ai loro piedi ammaliano per via del foliage (qui tra i più spettacolari d’Italia) cambiando completamente aspetto in un’esplosione di colori.

Scorcio di Val Sessera. Uno dei tanti scenari osservabili dalla Panoramica Zegna, la strada che attraversa l’Oasi Zegna, una riserva naturale che si estende per 100 km2 a ridosso delle Alpi Biellesi.

La meravigliosa tavolozza autunnale dei boschi della Val di Mosso (BI).

La chiesa di Trivero vista dalla Panoramica Zegna. Trivero è un piccolo comune del Val di Mosso; dai monti circostanti, non troppo alti, sovente si può assistere a spettacoli meteorologici di questo tipo.

Veduta fiabesca delle Alpi innevate e il foliage dei boschi dal castello di Castellengo (BI).

Per gli osservatori più attenti, scrutando il sottobosco non è raro imbattersi in simpatiche creature come questo ramarro.

Workshop fotografico con Marco Zaffignani

A metà novembre è in programma un workshop fotografico con Marco Zaffignani proprio in quella zona. Un’uscita fotografica alla scoperta dei meravigliosi colori autunnali dei monti Biellesi. Ci si sposterà in auto per raggiungere gli spot fotografici migliori dell’Oasi Zegna, in base al meteo e al momento della giornata.

Workshop fotografico: Novembre Biellese, lo spettacolo del foliage all’Oasi Zegna

Numero massimo di partecipanti: 8

8 Ritrovo: Trivero (BI).

Trivero (BI). Incluso: posto auto (per i primi 3 iscritti), lezione sul campo da parte del fotografo rispetto al corretto utilizzo dei parametri di scatto, composizione dell’immagine, gestione della luce e post-produzione (opzionale, a richiesta).

posto auto (per i primi 3 iscritti), lezione sul campo da parte del fotografo rispetto al corretto utilizzo dei parametri di scatto, composizione dell’immagine, gestione della luce e post-produzione (opzionale, a richiesta). Escluso: strumentazione, mezzo per gli spostamenti, pasti.

strumentazione, mezzo per gli spostamenti, pasti. Strumentazione obbligatoria: fotocamera con un qualsiasi obiettivo.

fotocamera con un qualsiasi obiettivo. Strumentazione consigliata: teleobiettivo (70-300mm), grandangolare, obiettivo standard (40-50mm), cavalletto, filtri (polarizzatore, ND, GND etc.), pc portatile per eventuale post-produzione finale, a richiesta.

teleobiettivo (70-300mm), grandangolare, obiettivo standard (40-50mm), cavalletto, filtri (polarizzatore, ND, GND etc.), pc portatile per eventuale post-produzione finale, a richiesta. Abbigliamento: caldo e impermeabile.

caldo e impermeabile. Prezzo: 60 euro.

60 euro. Per maggiori info e dettagli: fotografia@marcozaffignani.com