Look e consapevolezza

La copertina di questo numero è opaca, anziché lucida, e la cornice rossa ai quattro lati è scomparsa.

Queste scelte grafiche sono state oggetto di una vera e propria indagine su un campione ristretto di lettori. In 9 su 10 hanno optato per questa nuova soluzione che, va detto, non cambia nulla della sostanza dei contenuti.

La nostra inchiesta è partita dall’idea che la copertina opaca fosse più seria e meno autoreferenziale, meno “io” e più “noi”, un piccolo gesto di sobrietà, ma anche di consapevolezza. Siamo coscienti, infatti, del ruolo che abbiamo in un mondo editoriale allo sbando: quello di una rivista di Natura “sopravvissuta” che unisce i temi della bellezza della Natura a quelli della difesa e della tutela attraverso le esperienze di chi opera sul campo.

La cornice rossa, invece, sembrava vecchia alla maggior parte degli intervistati e ne abbiamo preso atto.

La questione caccia

Grafica a parte, fra i servizi più scottanti e d’attualità c’è quello dedicato alla legge sulla caccia, che vede una crescente spaccatura fra i cacciatori e il sempre più vasto mondo anti-caccia.

Salviamo il rinoceronte bianco

Sul tema della ricerca scientifica a favore della biodiversità c’è l’articolo sul progetto BioRescue per la conservazione del rinoceronte bianco del Nord, a cui è dedicata la copertina.

Nella terra dei baobab

Da non perdere la scoperta della foresta spinosa del Madagascar, uno degli ambienti più sorprendenti della grande isola africana, in cui ci guida Francesco Tomasinelli.

I grandi rapaci

L’articolo di Riccardo Falco ed Enrico Bassi ci presenta il progetto per la realizzazione di un carnaio, un apposito sito di alimentazione per rapaci, nelle valli bergamasche.

Gli scenari delle nuove energie

Il servizio di Michele Mauri è dedicato alla grande questione dello stoccaggio dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili.

ECOdossier Sostenibilità

Per concludere un breve accenno agli ECOdossier Sostenibilità. Su questo numero sono due:

la prima puntata di quello dedicato al MUSE , il più creativo e innovativo museo di storia naturale italiano,

, il più creativo e innovativo museo di storia naturale italiano, e quello che sintetizza il grande lavoro di Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, forte di risultati d’eccellenza a livello europeo.

La Rivista della Natura è il trimestrale su carta che ti fa scoprire la bellezza del nostro Pianeta e ti invita a riflettere sul rapporto Uomo-Ambiente.

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