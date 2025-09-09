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IL TRIMESTRALE SU CARTA

Look e consapevolezza

È uscito il nuovo numero di settembre de La Rivista della Natura. Un nuovo look e tanti articoli da non perdere!

Look e consapevolezza

9 Set 2025

La copertina di questo numero è opaca, anziché lucida, e la cornice rossa ai quattro lati è scomparsa.

Queste scelte grafiche sono state oggetto di una vera e propria indagine su un campione ristretto di lettori. In 9 su 10 hanno optato per questa nuova soluzione che, va detto, non cambia nulla della sostanza dei contenuti.

La nostra inchiesta è partita dall’idea che la copertina opaca fosse più seria e meno autoreferenziale, meno “io” e più “noi”, un piccolo gesto di sobrietà, ma anche di consapevolezza. Siamo coscienti, infatti, del ruolo che abbiamo in un mondo editoriale allo sbando: quello di una rivista di Natura “sopravvissuta” che unisce i temi della bellezza della Natura a quelli della difesa e della tutela attraverso le esperienze di chi opera sul campo.

La cornice rossa, invece, sembrava vecchia alla maggior parte degli intervistati e ne abbiamo preso atto.

 

La Rivista della Natura

La questione caccia

Grafica a parte, fra i servizi più scottanti e d’attualità c’è quello dedicato alla legge sulla caccia, che vede una crescente spaccatura fra i cacciatori e il sempre più vasto mondo anti-caccia.

caccia

La caccia negli ultimi 6 anni ha prodotto, secondo le stime più conservative, l’abbattimento di oltre 32.864.335 uccelli. Armando Gariboldi ci parla delle modifiche proposte alla Legge 157. © PublicDomainPictures by Pixabay

Salviamo il rinoceronte bianco

Sul tema della ricerca scientifica a favore della biodiversità c’è l’articolo sul progetto BioRescue per la conservazione del rinoceronte bianco del Nord, a cui è dedicata la copertina.

BioRescue

L’apertura del servizio dedicato al progetto BioRescue. Nella foto, la mano del professor Thomas Hildebrandt porge all’obiettivo del fotografo il feto di poche settimane del primo rinoceronte bianco del Sud generato grazie alle tecniche di riproduzione assistita sviluppate dal progetto BioRescue. Un risultato storico che apre la strada a future gestazioni con embrioni di rinoceronte bianco del Nord. Foto © Steven Seet Keep Nature Alive

Nella terra dei baobab

Da non perdere la scoperta della foresta spinosa del Madagascar, uno degli ambienti più sorprendenti della grande isola africana, in cui ci guida Francesco Tomasinelli.

Baobabs

Con il suo portamento colonnare, il baobab Adansonia grandidieri può dar vita a scenografiche formazioni come la celebre Avenue des Baobabs, nei pressi di Morondava, nella regione sud-occidentale del Madagascar. Con questa foto abbiamo aperto il reportage di Francesco Tomasinelli

I grandi rapaci

L’articolo di Riccardo Falco ed Enrico Bassi ci presenta il progetto per la realizzazione di un carnaio, un apposito sito di alimentazione per rapaci, nelle valli bergamasche.

grifone

Il grifone, l’uccello necrofago per eccellenza. In varie regioni italiane sono state allestite aree di alimentazione per la sua sopravvivenza. Come quello della Val predina, di cui parliamo in questo articolo. Foto © FJAH/shutterstock.com

Gli scenari delle nuove energie

Il servizio di Michele Mauri è dedicato alla grande questione dello stoccaggio dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili.

storage

Gli impianti fotovoltaici, i campi eolici e altre forme di generazione di energia rinnovabile richiedono, a valle della produzione, un sistema di stoccaggio dell’energia elettrica per l’immissione in rete, al fine di mantenere costante l’equilibrio del sistema. Ce ne parla Michele Mauri.
© petrmalinak / shutterstock.com

ECOdossier Sostenibilità

Per concludere un breve accenno agli ECOdossier Sostenibilità. Su questo numero sono due:

  • la prima puntata di quello dedicato al MUSE, il più creativo e innovativo museo di storia naturale italiano,
  • e quello che sintetizza il grande lavoro di Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, forte di risultati d’eccellenza a livello europeo.

La Rivista della Natura è il trimestrale su carta che ti fa scoprire la bellezza del nostro Pianeta e ti invita a riflettere sul rapporto Uomo-Ambiente.

Puoi acquistare l’ultimo numero o abbonarti andando a questo link.

 

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