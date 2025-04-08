È in programmazione nei cinema italiani il film “L’ultimo spettacolo”, opera prima di Andrea Morabito per Mescalito Film, prodotto da LAV grazie al contributo dei soci e dei sostenitori. Il giornalista e regista LAV che ha saputo raccontare in 74 minuti la storia della più grande liberazione di animali da un circo.

Ancora oggi si stima che siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli e addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti.

Da anni è prevista l’approvazione di un decreto attuativo che vieti l’uso degli animali in questi spettacoli, come avviene già in molti altri Paesi europei, approvazione che è stata numerose volte rimandata e che deve essere approvato entro il prossimo 18 agosto pena la decadenza della Legge-delega sullo spettacolo.

“L’ultimo spettacolo” pone l’attenzione su questo tema importante ed è una storia di liberazione animale, la storia del più grande sequestro di animali da un circo in Italia e racconta come 20 animali siano stati salvati dal Circo Martin in Sardegna, grazie alla tenacia dei volontari e degli attivisti della LAV di Cagliari che per anni, nonostante il nulla di fatto ogni volta che veniva presentata una denuncia o una richiesta di controllo, hanno tenuto duro, fino alla svolta del processo.

«Stando al sondaggio DOXA, già nel 2023 il 76% dei cittadini italiani si era detto contrario al circo che usa ancora gli animali chiediamo agli italiani di supportarci nella nostra campagna e firmare la petizione» dichiara Gianluca Felicetti, Presidente LAV.

Ecco le sale che programmano il film



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.