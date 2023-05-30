Un concerto di arpe celtiche e l’osservazione astronomica della Luna piena nel suggestivo contesto del Castrum sono le attrazioni della 6a edizione dell’appuntamento al Parco Archeologico di Castelseprio, il prossimo giovedì 1 giugno a partire dalle 20.30.

L’evento “Luna piena al Castrum” gode della collaborazione di numerosi Enti del territorio che offrono nuove opportunità culturali.

In occasione dell’edizione 2023, la partecipazione si allarga alla compagnia di danze irlandesi Gens d’Ys che porterà in scena una breve performance immersa nella danza e nella musica celtica mettendo in luce l’abilità tecnica e i leggeri movimenti che le ballerine eseguono alternandosi tra ritmi incalzanti e armoniosi.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 20.30, con l’apertura del punto ristoro; a cullarci sul filo della notte la HarpBeat Orchestra con il suo repertorio che coglierà l’occasioni per raccontare l’importante iniziativa green “Return2Nature”, performance intervallata dalla compagnia di danze irlandesi Gens d’Ys.

Appena le condizioni di luce lo consentiranno, saranno a disposizione diverse postazioni dedicate all’osservazione astronomica a cura della Cooperativa Sociale AstroNatura.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata. In prossimità della manifestazione, sulle pagine social saranno pubblicati maggiori dettagli sul servizio navetta gratuito e sulle possibilità di parcheggio.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Parco Rile Tenore Olona, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Comune di Castelseprio, Direzione regionale Musei Lombardia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza- Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Return 2 Nature, HarpBeat Orchestra, Gens d’Ys e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Fondamentale il sostegno di Regione Lombardia tramite i Piani Integrati della Cultura – PIC.

L’ evento è inserito nel programma di attività del Piano Integrato della Cultura “Siti UNESCO e via Francisca: percorsi culturali nel tempo/Monte San Giorgio, Sacro Monte di Varese, Valle Olona”.



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.