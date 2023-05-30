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CULTURA E ASTRONOMIA

Luna piena al Castrum

Ritorna uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione al Parco Archeologico di Castelseprio

Luna piena al Castrum
Luna piena al Castrum, ed. 2022

30 Mag 2023

Evento
Luna piena al Castrum
Dove
Parco Archeologico di Castelseprio
Quando
1 giugno a partire dalle 20.30

Un concerto di arpe celtiche e l’osservazione astronomica della Luna piena nel suggestivo contesto del Castrum sono le attrazioni della 6a edizione dell’appuntamento al Parco Archeologico di Castelseprio, il prossimo giovedì 1 giugno a partire dalle 20.30.

L’evento “Luna piena al Castrum” gode della collaborazione di numerosi Enti del territorio che offrono nuove opportunità culturali.

In occasione dell’edizione 2023, la partecipazione si allarga alla compagnia di danze irlandesi Gens d’Ys che porterà in scena una breve performance immersa nella danza e nella musica celtica mettendo in luce l’abilità tecnica e i leggeri movimenti che le ballerine eseguono alternandosi tra ritmi incalzanti e armoniosi.

Parco Archeologico di Castelseprio

Luna piena al Castrum, ed. 2022.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 20.30, con l’apertura del punto ristoro; a cullarci sul filo della notte la HarpBeat Orchestra con il suo repertorio che coglierà l’occasioni per raccontare l’importante iniziativa green “Return2Nature”, performance intervallata dalla compagnia di danze irlandesi Gens d’Ys.

Appena le condizioni di luce lo consentiranno, saranno a disposizione diverse postazioni dedicate all’osservazione astronomica a cura della Cooperativa Sociale AstroNatura.

Luna piena

Osservazione astronomica della Luna piena.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata. In prossimità della manifestazione, sulle pagine social saranno pubblicati maggiori dettagli sul servizio navetta gratuito e sulle possibilità di parcheggio.

 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Parco Rile Tenore Olona, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Comune di Castelseprio, Direzione regionale Musei Lombardia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza- Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Return 2 Nature, HarpBeat Orchestra, Gens d’Ys e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Fondamentale il sostegno di Regione Lombardia tramite i Piani Integrati della Cultura – PIC.
L’ evento è inserito nel programma di attività del Piano Integrato della Cultura “Siti UNESCO e via Francisca: percorsi culturali nel tempo/Monte San Giorgio, Sacro Monte di Varese, Valle Olona”.

 

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