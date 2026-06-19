Osservare la natura con attenzione, coglierne la bellezza e raccontarla attraverso uno scatto. È questo l’obiettivo di “MiaFotoBio – La natura attraverso il mio obiettivo”, il contest fotografico promosso dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dalla casa editrice Edinat, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia.

Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa ha registrato una partecipazione particolarmente significativa, con l’adesione di nuovi istituti scolastici e un numero crescente di studenti. Molti dei partecipanti si sono distinti per la qualità tecnica e artistica delle immagini presentate, confermando l’interesse delle nuove generazioni verso i temi della biodiversità e della tutela ambientale.

Lanciato lo scorso ottobre durante la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale, organizzata dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e ARPA Lombardia, il concorso si è concluso il 10 aprile con il caricamento degli ultimi elaborati sulla piattaforma dedicata.

I concorrenti potevano presentare fino a tre fotografie per ciascuna delle due categorie previste: “Animali” e “Paesaggi e mondo vegetale”.

A decretare i vincitori è stata una giuria composta dal naturalista e fotogiornalista Francesco Tomasinelli, in qualità di presidente, affiancato dal naturalista e fotografo Riccardo Falco, responsabile dell’Area di ricerca territoriale e dell’Area educazione ambientale della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, e da Pietro Greppi, direttore de La Rivista della Natura.

Il vincitore assoluto

Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore assoluto dell’edizione 2025 è stato Gabriele Acciavatti con la fotografia di un basettino, specie elusiva e localizzata, immortalata all’interno di un canneto (foto in apertura). La giuria ha premiato la difficoltà tecnica dello scatto e la capacità dell’autore di valorizzare un soggetto complesso da osservare e fotografare nel suo habitat naturale.

Grazie al riconoscimento ottenuto, Gabriele e la sua classe parteciperanno a un’uscita naturalistica guidata da Francesco Tomasinelli, dedicata ai segreti della fotografia naturalistica e alle tecniche per realizzare immagini efficaci anche con attrezzature semplici.

Categoria “Paesaggi e mondo vegetale”

Il primo premio è stato assegnato a Mario Renzelli per un suggestivo scatto in bianco e nero. La fotografia ha colpito la giuria per la composizione equilibrata e la capacità di distinguere chiaramente tre livelli visivi: la linea degli alberi e delle radure, il profilo delle montagne e le nuvole che avvolgono le cime.

Al secondo posto si è classificato Marco Catizone con un paesaggio mediterraneo caratterizzato da colori intensi e da una composizione ampia che valorizza la trasparenza dell’acqua, la roccia calcarea, una grotta naturale e la vegetazione tipica della macchia mediterranea.

Terza classificata Marta Di Napoli, autrice di un paesaggio montano invernale. La fotografia è stata apprezzata per il bilanciamento degli elementi e per la profondità della scena, costruita attraverso una prima quinta di abeti innevati e una successione di montagne che si perde tra le nuvole.

Categoria “Animali”

La vincitrice della categoria è Valentina Pennisi, che ha conquistato la giuria con il ritratto ravvicinato di un rospo. L’originalità del punto di vista, ottenuta posizionando il telefono all’altezza degli occhi dell’animale, ha permesso di creare una prospettiva coinvolgente e un efficace contrasto tra il soggetto e lo sfondo.

Secondo posto per Veronica Marenych, che ha immortalato una libellula Orthetrum albistylum intrappolata in una ragnatela. Lo scatto è stato premiato per l’interesse naturalistico della scena e per la gestione equilibrata dello sfondo.

Sul terzo gradino del podio Emma Cosentino con una fotografia che ritrae una piccola chiocciola in ambiente urbano. La scelta di fotografare il soggetto all’altezza degli occhi e l’utilizzo di una prospettiva grandangolare hanno contribuito a valorizzare il contesto e a rendere particolarmente suggestiva l’immagine.

Le menzioni speciali

La giuria ha inoltre assegnato alcune menzioni speciali a fotografie particolarmente meritevoli.

Gabriele Acciavatti è stato nuovamente segnalato per due ulteriori immagini dedicate a una cincia dal ciuffo e a un gheppio, apprezzate per la qualità tecnica e per la cura della composizione.

Una menzione è andata anche a Valentina Pennisi per un paesaggio alpino estivo capace di restituire con efficacia la verticalità e la maestosità dell’ambiente d’alta quota.

Infine, Mario Renzelli è stato premiato per uno scatto al tramonto lungo la costa ligure di fronte all’isola di Bergeggi, dove la silhouette di un gabbiano in volo si staglia armoniosamente contro il cielo, dando vita a una composizione particolarmente equilibrata e suggestiva.

Con questa quarta edizione, “MiaFotoBio” conferma il proprio ruolo come importante occasione di educazione ambientale, capace di avvicinare i giovani alla conoscenza della biodiversità attraverso il linguaggio universale della fotografia.



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