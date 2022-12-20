Miti da sfatare sulla fotografia notturna

di Giovanni Corona

Sono un fotografo prettamente paesaggista del Sud Sardegna con un’evidente attrazione per la fotografia di paesaggio notturno.

Nel 2017, avendo accumulato un minimo di esperienza con i filtri, entro a far parte della famiglia H&Y, marchio di nicchia estremamente innovatore sul campo di filtri fotografici di cui tutt’oggi sono un appassionato utilizzatore.

Con il nuovo sistema Swift mi si è sbloccato un mondo nuovo fatto di praticità ma anche di utilizzo inusuale dei filtri fotografici specie in modo creativo, fuori dagli schemi fotografici cui siamo stati sottoposti per anni.

Ecco tre miti sulla fotografia notturna che sono da sfatare

Il polarizzatore non si deve usare nella fotografia notturna Quando si realizzano esposizioni multiple non bisogna utilizzare i filtri anche perché l’effetto dei filtri fotografici è facilmente replicabile in post produzione Per la fotografia notturna è indispensabile un obiettivo ultra luminoso (almeno f/2 o più).

Negli scatti che seguono ho utilizzato l’obiettivo Laowa 14mm cha una un’apertura massima di f/4, e come filtri sia il polarizzatore circolare H&Y che un ulteriore filtro speciale Black Mist per la gestione delle alte luci.

Belvedere di Baunei, uno dei borghi più belli d’Italia

Essendo uno dei pochi paesi della Sardegna ancora illuminato con luci gialle-tungsteno ho pensato fosse doveroso rappresentarlo in questa veste prima che diventi come tanti altri: freddo e biancastro a causa dell’illuminazione led di ultima generazione (foto in alto).

Sulla sinistra si scorge la ripidissima parete rocciosa chiamata “La Montargia”, utilizzata per attività di climbing, è stata praticamente fotografata a 20 cm dal baratro scuro.

In lontananza si possono scorgere sia i dettagli dello scenario in penombra, sia i restanti borghi, frazioni e paesi, come Santa Maria Navarrese.

Ho catturato questa immagine realizzando tre scatti uniti in una sola immagine HDR, utilizzando fotocamera Nikon D750 con obiettivo Laowa 14mm ƒ/4 con apertura ƒ/5.6 (ben più chiuso di f/2!), per avere una maggiore profondità di campo.

Il polarizzatore mi ha permesso di esaltare i colori mentre le luci sono state gestire perfettamente grazie al filtro speciale Black Mist ¼, con un effetto realistico e non stelline create dal diaframma).

Chiesa di San Pietro, Golgo di Baunei

Foto realizzata utilizzando Nikon D750 e Laowa 14mm ƒ/4 @ƒ/5.6.

La chiesa è illuminata da faretti artificiali oltre che dalla luna crescente, il che mi ha obbligato a realizzare più scatti con la tecnica della multiesposizione per gestire correttamente le zone di luci ed ombre.

La presenza della luna può rappresentare un ostacolo poiché è una fonte di luce molto forte che offusca la visibilità del cielo profondo e quindi rende molto meno visibili i corpi celesti, ma l’utilizzo del filtro polarizzatore mi ha permesso di eliminare i riflessi dovuti all’umidità, aumentando notevolmente la nitidezza generale della scena e la profondità del cielo.

L’utilizzo del filtro Black Mist 1/4 ha permesso di smorzare le alte luci sulla chiesa, donando un particolare effetto onirico alle nuvole in transizione.

Attrezzatura utilizzata per questi scatti

Fotocamera Nikon D750

Obiettivo Laowa 14mm f/4 DSLR

Filtri H&Y REVORING Swift Black Mist 1/4 + portafiltri drop-in + polarizzatore circolare CPL drop-in

Giovanni Corona

È un fotografo landscape del sud Sardegna con una certa propensione alla fotografia notturna, sia dal carattere documentaristico che artistico.

Un particolare connubio, fatto di diverse tecniche fotografiche adattate al momento, che lo ha portato ad essere premiato ed esposto internazionalmente più volte ad eventi fra i quali Sony, Mifa, Tifa, AJAPS, Photo + New York ed essere pubblicato consecutivamente con merito in selezioni internazionali come il 35AWARDS e importanti riviste del settore fra le quali EYE Magazine, FOTOCULT, Fotografare.

Ha collaborato con importanti blog e siti del settore per articoli dedicati riguardo l’analisi di specifici prodotti fotografici, ad oggi è attivamente tester e ambassador Global del marchio di filtri H&Y.

Puoi seguire il suo lavoro su www.giovannicorona.com

Laowa 14mm f/4 Zero Distortion DSLR

Laowa ha progettato il design ottico dell’obiettivo 14mm f/4 per offrire agli utenti DSLR un obiettivo di superba qualità ottica e caratteristiche che lo rendono ideale sia per paesaggio ed architettura che per fotografia notturna e molto altro.

Ultra-wide: angolo di campo 114°

Zero Distortion

Minima distanza di messa a fuoco – 14,5

Leggero e compatto: 320gr / 360gr

Resa stelle a 10 punte

Scala di messa a fuoco regolabile

Disponibile con attacco Canon EF e Nikon F

Acquistabile su www.onnik.it

H&Y Sistema REVORING Swift

Il sistema di filtri fotografici H&Y REVORING Swift è considerato il più innovativo sul mercato grazie al sistema magnetico modulare, che permette di utilizzare in combinazione molteplici filtri per la massima espressione creativa.

Per info: www.hyfiltri.it



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