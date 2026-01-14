Nella Striscia di Gaza continuano a mancare i mezzi di sussistenza

Mentre il mondo guarda con preoccupazione i nuovi scenari di crisi, dal Venezuela alla Groenlandia, fino all’imminente guerra in Iran, FAO, UNICEF, WFP e OMS in un comunicato congiunto ricordano che nella Striscia di Gaza la fame, la malnutrizione, le malattie e l’entità della distruzione agricola rimangono a livelli allarmanti.

Le agenzie delle Nazioni Unite accolgono con favore la notizia che la carestia nella Striscia di Gaza è stata “tamponata”, ma avvertono che i fragili progressi potrebbero essere vanificati senza un sostegno maggiore e costante.

Un progresso estremamente fragile

L’ultima analisi della Classificazione integrata della sicurezza alimentare (IPC) per Gaza conferma che nessuna zona della Striscia è attualmente classificata come affetta da carestia, grazie al cessate il fuoco di ottobre e al miglioramento dell’accesso umanitario e commerciale.

Questo progresso positivo rimane tuttavia estremamente fragile, poiché la popolazione continua a lottare con la massiccia distruzione delle infrastrutture e il crollo dei mezzi di sussistenza e della produzione alimentare locale, date le restrizioni alle operazioni umanitarie.

Senza un’espansione sostenuta e su larga scala dell’assistenza alimentare, dei mezzi di sussistenza, dell’agricoltura e della sanità, insieme a un aumento dei flussi commerciali, centinaia di migliaia di persone potrebbero rapidamente ricadere nella carestia, hanno avvertito oggi l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’UNICEF, il Programma alimentare mondiale (PAM) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il nuovo rapporto IPC

Secondo il nuovo rapporto IPC, almeno 1,6 milioni di persone – pari al 77% della popolazione – continuano a soffrire di gravi livelli di insicurezza alimentare nella Striscia di Gaza, tra cui oltre 100.000 bambini e 37.000 donne incinte e che allattano che, secondo le previsioni, soffriranno di malnutrizione acuta fino ad aprile del prossimo anno.

Quattro governatorati (Gaza Nord, Governatorato di Gaza, Deir al-Balah e Khan Younis) sono attualmente classificati in stato di emergenza (IPC Fase 4) fino ad aprile 2026, con il Governatorato di Gaza declassato dalla precedente classificazione di carestia.

Sebbene il cessate il fuoco abbia migliorato alcune consegne di cibo, mangimi per animali, forniture di base e importazioni commerciali essenziali a Gaza, portando a un miglioramento nell’accesso al cibo per alcune famiglie, la maggior parte delle famiglie sta ancora affrontando gravi carenze.

Dal cessate il fuoco, più di 730.000 persone sono state sfollate, molte delle quali vivono in rifugi di fortuna e dipendono fortemente dagli aiuti umanitari.

La FAO, l’UNICEF, il PAM e l’OMS sono pronti a intensificare ulteriormente la loro risposta. Tuttavia, le tensioni causate dalle restrizioni alle importazioni, dai limiti di accesso e dalle gravi carenze di finanziamenti stanno ostacolando gravemente la loro capacità di operare nella misura necessaria, in particolare per gli interventi a sostegno della sicurezza alimentare, della nutrizione, della salute, dell’acqua, dei servizi igienico-sanitari e dell’igiene, dell’agricoltura e del ripristino dei mezzi di sussistenza.

Invito all’azione

La FAO, l’UNICEF, il PAM e l’OMS esortano tutte le parti a:

Garantire un accesso umanitario e commerciale sostenibile, sicuro, senza ostacoli e tempestivo in tutta Gaza;

Revocare le restrizioni sulle importazioni essenziali, compresi i fattori di produzione agricoli, i prodotti alimentari di base, le forniture nutrizionali e sanitarie;

Aumentare rapidamente i finanziamenti per i servizi essenziali, tra cui cibo, nutrizione, salute, acqua e servizi igienico-sanitari, agricoltura e sostegno ai mezzi di sussistenza, al fine di prevenire un ulteriore deterioramento e consentire la riabilitazione e la ripresa.

Riattivare la produzione alimentare locale e le catene del valore.



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