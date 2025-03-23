Palio dei somari, uno sfruttamento anacronistico

Torna in questo weekend il Palio dei Somari di Torrita di Siena, un’occasione per ribadire che questa, come d’altronde tutte le altre manifestazioni simili, non ha nulla a che vedere con la tradizione: è solo sfruttamento e sofferenza degli animali.

Lo sottolinea Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection (IHP), la prima associazione italiana per la tutela degli equidi con sede a Montaione (FI).

Dice la presidente Richichi: «Alla Presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana, Cristina Giachi, e a tutte le altre figure istituzionali vogliamo rammentare che gli asini non sceglierebbero mai di fare una cosa del genere ed essendo costretti a tenere comportamenti del tutto innaturali, semplicemente, soffrono. Questo può non apparire chiaro a chi non conosce la loro etologia e, quindi, confonde il benessere fisico e le cure veterinarie con il benessere vero. Un simile spettacolo non è degno di un territorio che ad ogni occasione rivendica il civismo e il rispetto dei diritti come elementi identitari. L’unica cosa che dovrebbe fare una regione civile è abolire questa manifestazione».



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