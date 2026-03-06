Partecipa anche tu a MiaFotoBio!

Arriva la primavera, le giornate si fanno più luminose, la natura si risveglia, il contest MiaFotoBio ti aspetta! Questo è il momento giusto per uscire di casa a scattare qualche foto a fiori, piante, insetti, piccoli mammiferi o semplici paesaggi, anche dietro l’angolo.

Il concorso MiaFotoBio, riservato agli studenti lombardi delle scuole secondarie di 2° grado, invita proprio a fare questo: (ri)scoprire la natura attraverso la fotografia e a partecipare al contest fotografico spedendo le proprie immagini entro il 10 aprile 2026.

Non è necessario possedere una fotocamera, il concorso ammette anche immagini scattate con il cellulare o lo smartphone.

Giunto alla IV edizione – che ha preso avvio lo scorso 28 ottobre – il concorso MiaFotoBio nasce da una collaborazione tra Fondazione Lombardia Ambiente e la casa editrice Edinat proprio con l’intento di stimolare gli adolescenti ad avvicinarsi alla fotografia naturalistica e ai temi della tutela ambientale, rendendoli consapevoli del valore della biodiversità.

Due le categorie in gara

“Animali” e “Paesaggi e mondo vegetale”.

Per ciascuna categoria è possibile inviare fino a un massimo di tre immagini. Sono esclusi gli animali domestici e gli animali esotici in cattività, così come le piante e i fiori d’appartamento.

Una giuria qualificata, presieduta da Francesco Tomasinelli, naturalista e divulgatore scientifico, selezionati gli scatti ritenuti più meritevoli, stabilirà il vincitore assoluto e i tre migliori piazzamenti di ciascuna categoria. Il vincitore assoluto e la sua classe avranno diritto a un’uscita naturalistica in un’area protetta lombarda accompagnati da Francesco Tomasinelli che in quell’occasione descriverà la natura circostante svelando trucchi e tecniche fotografiche per eseguire correttamente gli scatti.

Come partecipare

Le immagini dovranno essere caricate online sulla Piattaforma del Contest attraverso il modulo di adesione. Per accedere clicca qui.

Per vedere le immagini vincitrici della terza edizione di MiaFotoBio, clicca il link: https://rivistanatura.com/miafotobio-lo-sguardo-dei-ragazzi-sulla-biodiversita

Segui MiaFotoBio su Instagram: www.instagram.com/miafotobio, sul sito www.rivistanatura.com e su www.flanet.org per rimanere aggiornato sulle novità e sui termini e le condizioni per partecipare.



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