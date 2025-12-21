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IL VIDEO DI UN LETTORE

Lo smart working e il picchio rosso maggiore

Una specie sempre più presente nei parchi urbani delle città

Lo smart working e il picchio rosso maggiore
Un maschio di picchio rosso maggiore. Caroline Legg via flikr.com / CC BY 2.0 Deed

21 Dic 2025

A volte chi ci segue invia alla redazione immagini e video che riguardano situazioni particolari legate al mondo degli animali. Spesso però il materiale pecca in qualità. Non è il caso di questo breve video girato a Parma, che inquadra dall’alto e in posizioni privilegiata la femmina di un picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) in piena attività.

 

 

Racconta Federico Fusari:

«Una bella mattina di novembre in cui stavo lavorando da casa mi affaccio alla finestra e sull’acero canadese che abbiamo in giardino vedo del movimento intorno a una cavità dell’albero. Mi soffermo a guardare con attenzione e vedo un uccellino multicolore che, con estremo metodo e razionalità, si immerge nel buco e dopo alcuni secondi ne riemerge sputando i trucioli di legno frutto dello scavo. Fantastico!… Ne ho tratto un video che ho condiviso con famiglia e amici. Dopodiché il nostro gradito ospite, immaginiamo un picchio rosso, è scomparso per diversi giorni per poi ricomparire qualche giorno fa. Ora lo aspettiamo di nuovo, magari con la sua nuova famiglia».

 

Il picchio rosso maggiore è sempre più diffuso a bassa quota in Lombardia ed è sempre più presente nei parchi urbani delle città. Si tratta di una specie in grande espansione e la sua presenza nei grandi centri abitati in cui sono presenti alberi di discrete dimensioni rende il picchio rosso maggiore un buon indicatore della qualità ambientale.

 

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