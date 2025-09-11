Piombo: un veleno senza frontiere

L’Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia APS (ASTORE FVG), in collaborazione con il Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), la Vulture Conservation Foundation (VCF), il Parco Naturale delle Prealpi Giulie e la Riserva Naturale Lago di Cornino, organizza un Convegno internazionale sugli effetti del piombo delle munizioni da caccia sugli uccelli selvatici, l’ambiente e la salute umana.

Caratterizzato da un alto livello tecnico-scientifico, il Convegno vede l’adesione di diversi soggetti istituzionali e costituisce un momento di incontro in cui esperti italiani e internazionali affronteranno gli effetti del piombo delle munizioni da caccia, indagando e illustrandone le conseguenze sia da un punto di vista faunistico-ambientale, sia della salute umana, anche al fine di promuovere e valorizzare il profilo scientifico, ambientale, sociale, culturale e turistico della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dove e quando

Il convegno si terrà a Gorizia il 17 ottobre 2025 nell’ambito delle iniziative promosse in occasione dell’evento “GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia capitale europea della cultura” e verrà ospitato nell’Auditorium della Cultura Friulana in via Roma 23, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Il giorno successivo, 18 ottobre, verranno effettuate due visite guidate: alla Riserva Naturale Regionale Lago del Cornino, dove è presente una stazione di alimentazione per uccelli necrofagi, e, successivamente, alla mostra “Il veleno dopo lo sparo”, promossa dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie e allestita presso il Palazzo Orgnani Martina di Venzone (UD).

La partecipazione al Convegno del 17 ottobre è gratuita (iscrizione obbligatoria entro il 15 settembre con il modulo disponibile a questo link www.astorefvg.org), mentre quella alle visite guidate del 18 ottobre prevede un contributo di partecipazione.

Tutte le informazioni e il programma possono essere consultati a questo link.

Non è previsto il collegamento in streaming alla conferenza.

Contatti per informazioni:

convegnopiombo@astorefvg.org

segreteriacisocoi@gmail.com



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