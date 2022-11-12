Con questo poetico titolo esce il primo libro in Italia dedicato a Rachel Carson, madre dell’ambientalismo moderno e figura emblematica che già sessant’anni fa, precorrendo i tempi, puntò il dito contro l’avvelenamento della terra a causa dell’uso dei pesticidi e contro un’idea di controllo e dominio assoluto della natura. Il volume Rachel dei pettirossi – Primavera silenziosa, Rachel Carson e un nuovo inizio per la cultura ecologica, opera di Danilo Selvaggi – direttore generale della Lipu – per Pandion Edizioni, ci conduce alla scoperta di questa donna straordinaria attraverso l’analisi e la genesi della sua pubblicazione Primavera silenziosa, che nel 1962 irruppe nel panorama editoriale americano scalando rapidamente le classifiche di vendita.

Con il suo lavoro la Carson, biologa e scrittrice già famosa, informava per la prima volta il mondo dei rischi che la natura e la stessa salute umana correvano a causa dell’uso massivo di DDT e di altri prodotti chimici. A tali conclusioni era arrivata partendo dalla semplice osservazione di un terreno, sottoposto a un pesante trattamento di disinfestazione delle zanzare, su cui gli uccelli, a primavera, non cantavano più: in brevissimo tempo erano morti o spariti.

Questo episodio la portò a indagare il fenomeno della chimica in agricoltura e a raccogliere una vastissima quantità di materiali. La pubblicazione di Primavera silenziosa, in pochi anni tradotto in 20 lingue e diffuso in gran parte del mondo, diede luogo a un acceso dibattito, con tanto di Commissione d’inchiesta voluta dal presidente John F. Kennedy, e attivò una straordinaria serie di eventi normativi, culturali e sociali.

In un tempo, quello odierno, in cui libro della biologa statunitense appare più che mai attuale, Danilo Selvaggi ripercorre gli eventi che la spinsero a progettarlo, ne analizza i contenuti, racconta gli eventi che seguirono la sua pubblicazione e ragiona sui suoi numerosi significati: dalla visione sistemica al nuovo ambientalismo, dalla cittadinanza attiva alla questione femminile, dalla protezione degli uccelli e della natura al tema culturale. Una storia di natura, passione, scienza, impegno civile e coraggio in cui momenti privati si intrecciano alle vicende pubbliche e che oggi merita di essere conosciuta.

“Rachel dei pettirossi”

di Danilo Selvaggi

152 pag., 15 Euro

Pandion Editore