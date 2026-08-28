Cara/o amica/o,

devo ringraziarti di far parte dei lettori di Rivistanatura.com.

Quest’anno il sito è in continua crescita e negli ultimi mesi ancor di più grazie a un lavoro di riorganizzazione interna e di selezione delle notizie.

Come si arriva a Rivistanatura.com

I nostri articoli vengono raggiunti attraverso ricerca organica, entrate dirette o dopo aver ricevuto la nostra Natura Newsletter che bisettimanale evidenzia i post più interessanti del periodo (per riceverla, compila il form in fondo alla pagina).

Un dato importante

Nel caso di Rivistanatura.com il numero delle persone che giungono casualmente dal distratto mondo Social è irrilevante. Significa che tu arrivi a noi per interesse e raramente per caso.

Qualità vs quantità

Abbiamo una media giornaliera di 8500 utenti, destinata a crescere. Nel moderno mondo della quantità si tratta di un numero irrilevante. Non per noi.

La ricerca di notizie interessanti e la scrittura di articoli originali da parte dei nostri autori è frutto di una filosofia precisa che riduce automaticamente il numero dei lettori e li seleziona.

Per scelta puntiamo su lettori di qualità.

P.S.

Ho fatto un accenno ai Social network. Non li amo e non per un fatto di principio, ma per lo spazio che rubano alla vita quotidiana delle persone rendendole dipendenti a loro insaputa.



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