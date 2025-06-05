Nell’odierna Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo dell’Alluminio (CIAL) rinnova il proprio impegno verso un futuro più sostenibile rilanciando in Italia il progetto internazionale “Ogni Lattina Vale” (Every Can Counts), attivo oggi in 16 Paesi europei, oltre che in Brasile, Stati Uniti ed Emirati Arabi.
L’obiettivo di CIAL è quello di intercettare le lattine per bevande consumate fuori casa, in contesti dove la raccolta differenziata è ancora meno sviluppata rispetto all’ambiente domestico.
Oltre gli obiettivi dell’Unione Europea
Se in Italia si ricicla il 93,8% delle lattine per bevande immesse sul mercato – una percentuale ben oltre gli obiettivi dell’Unione Europea (86,3%) – il gap da colmare riguarda i grandi eventi all’aperto, come festival, concerti e manifestazioni sportive.
Con il progetto “Ogni Lattina Vale”, CIAL si impegna a portare la cultura del riciclo ovunque, anche dove è meno scontato trovarla, con un obiettivo ambizioso: avvicinarsi al 100% di raccolta delle lattine anche fuori casa, coinvolgendo le persone in modo semplice, diretto e positivo.
Nell’estate 2025, CIAL sarà presente con “Ogni Lattina Vale” in alcune delle principali tappe musicali italiane, coinvolgendo il pubblico nella raccolta attiva e promuovendo comportamenti virtuosi attraverso un team di giovani ambasciatori ambientali.
Questi ragazzi, dotati degli appositi zaini-contenitori, sensibilizzeranno il pubblico sul valore del riciclo, impegnandosi a recuperare le lattine vuote delle bevande presenti negli spazi del Festival, dimostrando come l’alluminio possa vivere infinite vite grazie a piccoli gesti quotidiani.
In alcune tappe sarà presente anche il coloratissimo Arcobaleno CIAL, realizzato con Airlite® da Graphic Service: una speciale tecnologia ecoattiva che riduce fino al 90% degli agenti inquinanti presenti nell’aria, ispirandosi al principio della fotosintesi.
In occasione degli I-Days Milano 2025, per il terzo anno consecutivo, verrà attivato un sistema sviluppato da CIAL e Coca-Cola dedicato alla raccolta delle lattine distribuite in sampling grazie all’impegno dei giovani ambasciatori ambientali.
Gli appuntamenti di “Ogni Lattina Vale”
I-Days Milano – in collaborazione con Coca-Cola
2 giugno – Justin Timberlake
7 giugno – Dua Lipa
20 giugno – Duran Duran
24 giugno – Linkin Park
15 luglio – Olivia Rodrigo
27 agosto – Post Malone
Firenze Rocks, Visarno Arena
12 giugno – Guns N’ Roses
13 giugno – Korn
15 giugno – Green Day
Altri concerti ed eventi
5-6 giugno – Vasco, Firenze
25 giugno – Pinguini Tattici Nucleari, Stadio San Siro, Milano
13 luglio – Collisioni Festival, Alba (CN)
Fine luglio – Locus Festival, Locorotondo (BA)
105 Summer Festival – in collaborazione con Sprite
6 giugno – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini
13 giugno – Venezia, Parco San Giuliano
20 giugno – Genova, Piazza della Vittoria
27 giugno – Golfo Aranci (SS), Piazza Francesco Cossiga
4 luglio – Comacchio (FE), Area Park di Via Sicilia – Porto Garibaldi
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