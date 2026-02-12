“Reuse” la collezione di marmi sostenibili

Nel settore degli arredi in marmo, ovviamente l’aspetto estetico, il collegamento alla tradizione artigianale italiana e la cura del design fin nelle componenti più semplici sono alla base del successo di un’azienda. Operando in questo settore, che prevede la lavorazione di materie prime non sostituibili, Senamarmi è ben consapevole che anche la questione degli scarti di produzione, del trattamento dei materiali, dei processi produttivi e del loro impatto sull’ambiente, riveste oggi un carattere critico. Per tale motivo è fondamentale agire per il recupero degli scarti, l’eco-compatibilità dei processi produttivi, il rispetto dell’ambiente, l’inserimento nell’economia circolare. “Senamarmi Reuse” rappresenta la linea di collezioni dell’azienda di Senigallia dedicata alla ricerca e produzione di complementi d’arredo realizzati esclusivamente con materiali di recupero dagli scarti della lavorazione del marmo.

La linea di prodotti Senamarmi Reuse, è stata realizzata grazie al progetto di ricerca e innovazione “Senamarmi Sistema Abitare” (Senamarmi SIA), cofinanziato dal programma FESR Regione Marche 2014-2020, ideato da Senamarmi in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, Agrecor Studio s.a.s., Con.Fed. s.r.l. e DMP Concept.

Il progetto Senamarmi SIA integra opportunamente processi di innovazione sostenibile e intelligente, li innesta sulla tradizione di qualità e precisione dell’artigianato del marmo tipicamente italiana, li coniuga con i processi di internazionalizzazione e efficiente utilizzo delle nuove tecnologie

Senamarmi Sistema Abitare

Il progetto Senamarmi SIA si articola su sei principali attività operative rivolte:

alla ricerca e allo sviluppo di tecniche di recupero e riuso di materiali di scarto della lavorazione del marmo, core business di Senamarmi s.r.l., allo scopo di individuare nuove tipologie di prodotto che abbiano caratteristiche significative in termini di sostenibilità produttiva e ambientale, risparmio energetico, ridotto impatto ambientale ed economia circolare, senza tuttavia ridurre la loro qualità materiale ed estetica; all’introduzione dei macchinari individuati in fase di ricerca, in quanto necessari e ottimali per la realizzazione in serie dei nuovi prodotti, che in tal modo ampliano e differenziano l’offerta aziendale, potendo in tal modo intercettare nuove fasce di clientela; al monitoraggio, verifica e miglioramento continuo degli standard quali-quantitativi dei suddetti prodotti nel rispetto delle normative di legge e delle specifiche individuate in sede di ricerca e sviluppo; SOLO IN ABBONAMENTO LA RIVISTA DELLA NATURA, il trimestrale su carta. Richiedi il nuovo numero. all’individuazione, mediante apposita indagine di mercato, di nuovi spazi commerciali e tipologie di clienti, in particolar modo orientata alla penetrazione in mercati esteri che presentino promettenti caratteristiche non solo per i prodotti tradizionalmente realizzati da Senamarmi s.r.l., ma in particolare per le nuove tipologie di prodotti a elevato livello di sostenibilità, in tal modo garantendo all’azienda un plus in termini di competitività; alla riorganizzazione dell’intero processo produttivo, dall’acquisizione e recupero delle materie prime in ingresso alla vendita ed alle attività di post-vendita: riorganizzazione che si renderà necessaria a seguito dell’introduzione di nuovi macchinari e all’ingresso nel catalogo aziendale di nuove tipologie di prodotto; alla promozione, in particolare focalizzata sullo sviluppo e l’appropriato utilizzo degli strumenti ICT, dei prodotti aziendali, che accrescano la visibilità del catalogo prodotti; sviluppino la vendita on-line mediante l’e-commerce; favoriscano l’interazione con il cliente, la personalizzazione del prodotto finale, il customer care durante e dopo la vendita.



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