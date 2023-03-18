Salpa alla scoperta dei cetacei con il corso di formazione di MeRiS

di Alessandra Vanacore

Mammiferi carismatici, i cetacei hanno da sempre affascinato e incuriosito l’immaginazione collettiva. Protagonisti di storie, film e documentari, l’impatto emotivo che questi animali hanno sull’uomo è innegabile e oggi, grazie a decenni di studi e ricerche, sappiamo parecchio sulle loro misteriose vite subacquee e sulla loro importanza per l’ambiente marino. Ad esempio sappiamo come, grazie alle loro immersioni profonde o alle lunghe migrazioni delle balene, i più grandi tra questi animali contribuiscano a fertilizzare le acque superficiali, e anche come molte specie di cetacei siano tra i predatori vertice nell’ambiente marino, e quindi contribuiscano a mantenere in equilibro l’ecosistema.

Ti sei mai chiesto come facciano dei mammiferi a sopravvivere sott’acqua? Come si siano adattati al loro ambiente, quali siano le tecniche più efficaci per studiarli? Oppure, magari, hai mai sognato di salpare con dei biologi marini e partecipare in modo attivo alle ricerche sul campo?

Se la risposta ad almeno una di queste domande è sì, allora il corso di formazione di MeRiS – Mediterraneo Ricerca e Sviluppo fa al caso tuo.

Le attività di MeRiS

MeRiS è una no profit nata nel 2012 in Sicilia, con lo scopo di proteggere l’ambiente marino tramite la ricerca scientifica e la divulgazione. Dal 2016 porta avanti le sue attività nelle acque della provincia di Agrigento su una popolazione di circa 90 tursiopi che, fino ad allora, non era mai stata studiata né monitorata. Questo progetto di monitoraggio a lungo termine della popolazione di delfini agrigentini è reso possibile grazie al sostegno dei soci e dei volontari e, negli scorsi anni, ha ricevuto il riconoscimento del premio “Charity Pot di Lush Italia” e “Terre de Femme di Yves Rocher Italia”. Parallelamente alla ricerca, MeRiS ha sviluppato un corso settimanale di formazione e spedizione scientifica che permette di acquisire conoscenze sulla biologia e il monitoraggio dei cetacei, ma anche di partecipare attivamente ai monitoraggi in mare, rendendo i partecipanti parte attiva della ricerca. Dal 2016 ad oggi a cui hanno partecipato al corso già più di 70 studenti, e sono attive convenzioni con alcune delle principali università italiane per il riconoscimento di crediti formativi e per lo svolgimento della tesi.

Il corso

Il corso di formazione prevede una parte teorica, svolta in aula presso la sede dell’associazione a Favara, e una parte pratica di monitoraggio in mare, svolta a bordo dell’imbarcazione di ricerca che si trova al porto di Porto Empedocle. Durante le ore di teoria imparerai moltissimo sui cetacei, alcune delle lezioni riguardano, ad esempio:

il riconoscimento delle specie di cetacei del mar Mediterraneo;

l’anatomia e fisiologia dei cetacei;

le tecniche di monitoraggio;

il ruolo ecologico dei cetacei;

gli strumenti legislativi per la loro protezione.

Dal punto di vista pratico, invece, diventerai parte attiva della ricerca. Durante le uscite in mare lavorerai fianco a fianco con i ricercatori MeRiS, raccogliendo in prima persona dati indispensabili per gli studi in corso. Imparerai ad avvistare i cetacei, ad utilizzare la strumentazione a bordo (GPS, binocolo, macchina fotografica reflex, idrofono), a registrare dati scientificamente accurati e a scattare fotografie per la foto-identificazione degli animali.

Una volta tornati a terra, poi, imparerai ad analizzare i dati che hai tu stesso raccolto: dall’utilizzo di QGis per i dati cartografici, all’identificazione degli individui incontrati grazie alla foto-identificazione. Sarai responsabile del confronto delle fotografie con il catalogo MeRiS e, chissà, potresti persino avere la fortuna di dare il nome a un nuovo delfino!

Durante la tua settimana con MeRiS conoscerai Jessica, la presidente dell’associazione nonché capitano della barca, che mette tanta passione nel suo lavoro. Jessica ha più di 15 anni di esperienza con la ricerca sui cetacei e l’insegnamento: dopo il dottorato in Scienze del Mare ha proseguito la ricerca sui cetacei lavorando presso l’Università di Genova, dove è anche stata docente del corso Biologia e Monitoraggio dei Cetacei e del corso di perfezionamento post lauream Tecniche di Monitoraggio per lo Studio dei Cetacei organizzato da CIRCE (Centro Interuniversitario di Ricerca sui Cetacei). Nel 2012 ha fondato MeRiS per iniziare le ricerche nella sua città natale, Agrigento, e dal 2016 è la responsabile del corso di formazione organizzato dall’associazione. Sarà da lei, dunque, che apprenderai le nozioni pratiche e teoriche sui cetacei e sulla ricerca, i segreti dell’avvistamento in mare, e l’atteggiamento attento e curioso del buon ricercatore.

Nelle giornate meno afose potrai anche avere la fortuna di incontrare Kiki, la mascotte del gruppo, esperta marinaia e attenta avvistatrice con una carriera di ben 12 anni di navigazione e centinaia di avvistamenti di cetacei all’attivo.

Info

Per maggiori informazioni riguardo a MeRiS o al corso di formazione, visita il sito web:

www.merisresearch.com

o manda una mail a:

info.meris@gmail.com



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