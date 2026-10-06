Sentiero natura dell’Acquacheta

Siamo in provincia di Forlì-Cesena, nel territorio del Comune di Portico e San Benedetto in Alpe, per partire dai parcheggi di viale Acquacheta, nei pressi del Centro Visite di San Benedetto in Alpe (510 m/slm).

Appena oltre l’edificio del Centro Visite troviamo l’inizio del sentiero, ben indicato da pannelli didattici e dal segnavia “407-Acquacheta” che ci guiderà lungo il percorso.

Iniziamo con una bella selciata in leggera salita che diventa presto sentiero e ci porta ad un affaccio lungo il torrente Acquacheta, attrezzato con tavolini, dove la tentazione di fermarsi più del dovuto sarà forte.

Il sentiero prosegue risalendo il corso d’acqua con una alternanza di brevi salite e tratti più pianeggianti, sempre tranquillo e rilassante e con una pendenza mai troppo erta, accompagnati da alcuni pannelli del Sentiero Natura che illustrano le caratteristiche naturali dell’ambiente che stiamo attraversando.

Superato un grande masso che sembra formare un riparo, fate caso a sinistra: alcune tracce permettono di avvicinarsi facilmente all’acqua, così da ammirare da vicino i suoi numerosi salti. Se all’inizio il bosco in cui si cammina era formato dalle solenni querce poco alla volta ne prendono il posto gli ombrosi faggi che rivelano estetiche radici contorte e intricate.

Sempre bel segnato dai cartelli in legno “cascata dell’Acquacheta”, ma anche dai numerosi Cammini che qui si sovrappongono, il sentiero ci porta nei pressi di un piccolo edificio di pietra. Si tratta del bivacco Cà del Rospo (570 m/slm), utilizzabile come ricovero in caso d’emergenza.

Sempre alternando salita più ripida a tratti più graduali, eccoci al Mulino dei Romiti (638 m/slm) dove troviamo altri tavolini tentatori.

Dopo, dobbiamo affrontare un ultimo, più deciso e ripido strappo che ci porta a una vera e propria balconata delimitata da un mancorrente di legno (693 m/slm) da cui ci affacciamo sul suggestivo salto della cascata dell’Acquacheta che impressionò anche Dante Alighieri.

Il ritorno è sulla medesima via dell’andata.

Dante Alighieri (e altri cammini)

Si percorre un breve tratto del Cammino di Dante che va in 195 chilometri e 21 tappe da Ravenna a Firenze (camminodante.com) seguendo i luoghi visitati, e citati, dal Sommo Poeta nella Divina Commedia.

L’Acquacheta appare ne l’Inferno (Canto XVI, vv. 94-102):

Come quel fiume c’ha proprio cammino

prima dal Monte Viso ’nver’ levante,

da la sinistra costa d’Apennino,

che si chiama Acquacheta suso, avante

che si divalli giù nel basso letto,

e a Forlì di quel nome è vacante,

rimbomba là sovra San Benedetto

de l’Alpe per cadere ad una scesa

ove dovea per mille esser recetto

Ma altri segnali ci indicano anche il Cammino di San Antonio che parte da Padova per arrivare al Santuario di La Verna dopo 410 km e 21 tappe, unendo luoghi in cui visse il Santo agli inizi del XII secolo (ilcamminodisantantonio.org).

Vi è poi l’Alta Via dei Parchi che segue l’Appenino tra Emilia-Romagna, Toscana e Marche, attraversando numerosi Parchi tra cui due nazionali, cinque regionali e uno interregionale: lungo 500 km con oltre 3mila metri di dislivello totale, è solitamente previsto in 27 tappe (altaviadeiparchi.eu).

E per ultimo il Sentiero delle Foreste Sacre, 7 tappe da Lago di ponte Tredozio a La Verna per percorrere 100 km sempre immersi all’ombra delle Foreste Casentinesi (parcoforestecasentinesi.it).

Note

Dati sola andata

Lunghezza: 4,5 km

Dislivello: +220 -30 m

Tempo al netto delle soste: 1 h 30 min

Attenzione: prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo e su eventuali allerte (regione.emilia-romagna.it)

Sentiero Natura: è possibile scaricare il depliant con le descrizioni dei pannelli al sito del Parco delle Foreste Casentinesi: parcoforestecasentinesi.it nella voce “Vivi il parco/Sentieri/Sentieri Natura”.

Link utili:

emiliaromagnaturismo.it

parcoforestecasentinesi.it

camminiemiliaromagna.it



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