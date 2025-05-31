Testo e foto di Emanuele Fiorio

Sinharaja, situata nella parte sud-occidentale dello Sri Lanka, è l’ultima grande foresta pluviale primaria dell’isola ed è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1988. Questo paradiso naturale è una delle riserve più ricche di biodiversità al mondo, e ospita numerose specie endemiche che non si trovano in nessun’altra parte del pianeta. La foresta di Sinharaja è un luogo dove ogni passo ti avvicina a un ecosistema complesso, dove la luce filtra appena attraverso le chiome degli alberi e crea un’atmosfera magica.

Erpetofauna e insetti sorprendenti

Sinharaja è il regno di rettili, anfibi e insetti che, grazie alla loro capacità di mimetizzarsi, diventano una delle meraviglie invisibili della foresta. Qui ho l’occasione di osservare il Lyriocephalus scutatus, una lucertola agamide endemica, capace di confondersi tra la vegetazione con una maestria incredibile.

La vipera verde di Ceylon (Trimeresurus trigonocephalus), velenosa e notturna, è un altro degli abitanti più affascinanti di questa foresta, molto difficile da individuare se non indirizzati da una esperta guida locale. Un altro incontro che mi ha lasciato senza fiato è stato quello con il serpente liana verde (Ahaetulla nasuta), con la sua forma sottile e mimetica, un vero prestigiatore della foresta.

Lyriocephalus scutatus : Lucertola agamide endemica, con una cresta marcata

: Lucertola agamide endemica, con una cresta marcata Trimeresurus trigonocephalus : Viperide velenoso, che si termoregola al mattino tra i rami

: Viperide velenoso, che si termoregola al mattino tra i rami Ahaetulla nasuta: Serpente liana verde, conosciuto per la sua forma sottile e mimetica

La magia di Sinharaja: un microcosmo camuffato

Sinharaja è un luogo in cui gli elementi naturali appaiono mascherati e nascosti ma, quando si svelano, sono in grado di trasmettere armonia assoluta. Camminando lungo i sentieri fangosi, accompagnato da una guida ufficiale locale, ho avuto l’opportunità di assistere a uno stormo misto di uccelli, che si spostavano insieme tra i rami, cercando insetti e cibo. In questo biotopo unico, con un po’ di fortuna e attenzione, è possibile avvistare la gazza blu dello Sri Lanka (Urocissa ornata), il parrocchetto di Layard (Psittacula calthrapae) e il cuculo fagiano dello Sri Lanka (Centropus chlororhynchos).

Ma Sinharaja non è solo rettili ed uccelli. Tra le foglie bagnate, ho avuto la fortuna di imbattermi in diverse colonie di una specie di insetto straordinario: la Lantern Bug (Pyrops maculatus). I loro corpi maculati di azzurro e blu, punteggiati da piccoli pallini bianchi, sembravano piccole gemme incastonate tra il verde lussureggiante della foresta. Le loro figure, delicate e quasi trasparenti, si mimetizzavano perfettamente tra le piante, ma il colore brillante risaltava come una scintilla nel sottobosco. La loro presenza sembrava catturare tutta la magia di Sinharaja, un angolo di natura selvaggia dove ogni piccolo dettaglio, anche il più nascosto, racconta una storia di bellezza unica e sorprendente. Sinharaja è un laboratorio naturale dove ogni specie ha un ruolo preciso, contribuendo all’equilibrio complesso che la rende così affascinante e unica.

Sinharaja in cifre

Superficie : 11.187 ettari

: 11.187 ettari Specie di uccelli : >150

: >150 Specie di anfibi : >20

: >20 Endemismo flora : ~60%

: ~60% Accesso: solo con guida autorizzata

Viaggio nei cuori selvaggi dello Sri Lanka

Il viaggio attraverso i parchi di Wilpattu, Minneriya e Sinharaja è un’immersione totale nella natura incontaminata dello Sri Lanka. Tre ecosistemi, ognuno con la propria unicità, ma tutti accomunati dalla stessa sorprendente esplosione di biodiversità e bellezza. Wilpattu invita a rallentare, Minneriya insegna l’importanza della sopravvivenza collettiva, mentre Sinharaja rappresenta l’esperienza della foresta primordiale. Viaggiare in questi luoghi significa entrare in contatto con la natura in modo profondo, rispettoso e consapevole. La natura dello Sri Lanka non si lascia conquistare, ma si offre solo a chi è disposto a fermarsi, ad ascoltare e ad abbracciare l’imprevedibilità e la bellezza di ciò che ci circonda.



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