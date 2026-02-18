Torna Alucomics per l’anno scolastico 2025-26

Flaminio e Gerardo, le due mascotte di CIAL, sono i protagonisti di una nuova missione per raccontare il riciclo ai più piccoli. L’ultimo racconto dell’antologia presenta nuovi sviluppi inaspettati: la storia annuncia, infatti, l’arrivo di un nuovo personaggio nel mondo di Flaminio e Gerardo.

Il progetto educativo Alucomics di CIAL, giunto alla quarta edizione, per la prima volta accompagnerà anche le scuole primarie in un percorso di creatività e consapevolezza ambientale. Saranno, così, proprio le classi delle scuole primarie a immaginare chi sarà questo nuovo protagonista, dando forma a un personaggio originale che affiancherà le due mascotte CIAL nelle loro avventure.

Un percorso che cresce: dalle secondarie alle primarie

Anche quest’anno AluComics, progetto educativo promosso da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, in collaborazione con La Fabbrica Società Benefit e COMICON – Festival Internazionale della Cultura Pop, si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole d’Italia sul tema del riciclo dell’alluminio, attraverso i linguaggi della scrittura creativa e dell’animazione.

L’edizione 2025-26 di AluComics segna un passaggio chiave nel percorso del progetto: per la prima volta, infatti, l’esperienza si apre alle scuole primarie, chiamando i più piccoli a entrare direttamente nell’universo narrativo di Flaminio e Gerardo.

Un’evoluzione che prende forma a partire dalle storie realizzate lo scorso anno dagli studenti delle scuole secondarie e giunte fino alla semifinale, oggi diventate il punto di partenza della nuova edizione.

Da quei racconti è nata un’antologia di 10 storie illustrate, sviluppata con il contributo del fumettista Lorenzo La Neve, pensata come strumento di lettura attiva e di lavoro in classe per accompagnare gli studenti in un percorso di continuità tra creatività, narrazione e consapevolezza ambientale.

Il kit didattico

L’antologia è parte integrante di un kit didattico che ha registrato un’adesione straordinaria: i 2.000 kit disponibili per studenti e docenti sono stati rapidamente esauriti e distribuiti in oltre 1.000 istituti scolastici in tutta Italia, confermando la capacità del progetto di rispondere a un bisogno reale: affrontare temi complessi come il riciclo e la sostenibilità attraverso strumenti accessibili, creativi e condivisi.

Un’esperienza che va oltre la classe

Immaginare chi sarà il nuovo protagonista della storia, dando forma a un personaggio originale, è un esercizio di creatività che invita bambine e bambini a mettersi in gioco, lavorando insieme per costruire un personaggio, definirne il carattere, i valori e il ruolo all’interno della storia.

Il progetto culminerà con una selezione degli elaborati più significativi da parte di una giuria. La classe vincitrice avrà l’opportunità di vivere una giornata-evento a scuola insieme ad artisti e formatori, durante la quale lavorerà direttamente allo sviluppo della storia e del personaggio, contribuendo alla realizzazione del finale del racconto.

Le tre classi selezionate riceveranno inoltre materiali didattici e gadget ispirati ai personaggi di Flaminio e Gerardo.

Una mostra dedicata al COMICON di Napoli

Le illustrazioni e alcune tavole realizzate dai bambini saranno esposte all’interno di una mostra dedicata al COMICON di Napoli, offrendo una vetrina nazionale al lavoro creativo delle classi e valorizzando il punto di vista dei più piccoli su un tema di grande attualità.

«Con AluComics vogliamo offrire ai più giovani non solo informazioni, ma soprattutto uno spazio di espressione e partecipazione. Il fumetto diventa uno strumento potente per stimolare immaginazione, senso critico e responsabilità, permettendo ai bambini di raccontare in prima persona il valore del riciclo e della sostenibilità. È da qui, dalla creatività e dall’educazione, che può nascere un cambiamento culturale duraturo» commenta Stefano Stellini, Direttore Generale di CIAL.

Per maggiori informazioni sul progetto:

www.scuola.net/progetti/219/alucomics



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