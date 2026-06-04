Il Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo) è un coleottero xilofago legato quasi esclusivamente a grandi querce mature con porzioni di legno marcescente. La specie è in forte declino in tutta Europa a causa della riduzione del legno morto e della gestione forestale che tende a rimuovere gli alberi maturi.

Un intervento di conservazione complesso e altamente specializzato ha permesso di salvare l’ultima popolazione residua di Cerambice della quercia dell’area milanese.

Grazie alla collaborazione tra ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca, arboricoltori professionisti, enti filantropici e il PLIS Parco Mughetti, in sinergia con Fondazione Cariplo, una grande quercia ormai morta ma ancora essenziale come habitat è stata trasferita dall’IRCCS Ospedale San Raffaele a un’area protetta adatta alla sopravvivenza della specie presso il Parco dei Mughetti, dove sarà monitorato dai ricercatori di Milano-Bicocca.

Una specie protetta che sopravvive solo grazie alle grandi querce

L’operazione, condotta dal gruppo interdisciplinare BioTreeversity, composto da Claudia Canedoli ed Emilio Padoa-Schioppa (Università degli studi di Milano-Bicocca), dall’arboricoltore Davide Corengia (VerticalVerde) e dalla ricercatrice Elisa Cardarelli (Università di Pavia), rappresenta un caso esemplare di conservazione attiva di una specie prioritaria della Direttiva Habitat.

La popolazione presente presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele era monitorata da anni dai ricercatori di Milano-Bicocca. La quercia, ormai morta, ospitava al suo interno numerose larve in fase di sviluppo. La rimozione dell’albero — necessaria per ragioni di sicurezza — avrebbe comportato la distruzione dell’intera popolazione.

Un intervento tecnico e scientifico di grande delicatezza

La traslocazione del tronco ha richiesto un lavoro complesso: dal monitoraggio preliminare degli animali, alla valutazione di stabilità e analisi strutturale dell’albero, fino all’individuazione del sito di traslocazione.

Queste fasi sono state affiancate dalla gestione, non meno complessa, dell’iter autorizzativo con segnalazione a Regione Lombardia e autorizzazione in deroga del MASE su parere ISPRA e dalla pianificazione logistica con l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e le imprese coinvolte.

Il legno e gli adulti di Cerambyx cerdo sono stati trasportati e collocati nell’area individuata nel Parco dei Mughetti per il completamento del ciclo biologico della specie. Il Parco ha assunto la custodia del tronco, impegnandosi a garantire che il legno rimanga in situ per gli anni necessari alla maturazione delle larve.

«Questo intervento dimostra che la conservazione della biodiversità è fatta di azioni concrete, non di principi astratti» ha dichiarato Emilio Padoa-Schioppa, Università di Milano-Bicocca.

Un nuovo inizio al Parco dei Mughetti

Il PLIS Parco dei Mughetti, caratterizzato da querceti maturi e legno morto, rappresenta un habitat ideale per il Cerambyx cerdo. Nei prossimi mesi e anni, i ricercatori e il Parco seguiranno lo sfarfallamento degli adulti e la loro eventuale colonizzazione di nuovi alberi.



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