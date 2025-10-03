Trovate nuove evidenze di ghiaccio superficiale su Marte

Una nuova ricerca che mette in luce la presenza di ghiaccio sulla superficie di Marte a medie latitudini. Lo studio, realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – impegnato anche nello studio dei corpi del Sistema Solare con competenze avanzate alla ricerca planetaria – è stato pubblicato sulla rivista Remote Sensing.

Le osservazioni si sono concentrate nell’area di Ismenius Lacus, dove sono stati individuati caratteri morfologici compatibili con lingue glaciali superficiali analoghe a quelle dei ghiacciai terrestri. A differenza dei ghiacciai sulla Terra, il ghiaccio marziano non deriva da precipitazioni nevose, ma sembra provenire dalla parziale fusione del permafrost presente nel sottosuolo.

L’approccio geomorfologico alla ricerca spaziale

«L’uso combinato di immagini ad altissima risoluzione e di uno stereoscopio digitale ci ha permesso di osservare direttamente in 3D caratteristiche compatibili con fenomeni di scivolamento di ghiaccio superficiale che fino a oggi erano solo ipotizzati» spiega Marco Moro, ricercatore INGV.

L’approccio geomorfologico ha evidenziato strutture riconducibili a un flusso plastico del ghiaccio, tra cui:

corpi geometrici dalle forme spigolose – SEP (Figura 1);

strutture a spina di pesce (Figura 2);

fratture caratteristiche (Figura 3);

canali con “falsi meandri”, coerenti con lo scivolamento recente di ghiaccio superficiale e non con processi fluviali fossilizzati come si riteneva fino a oggi.

I dati climatici satellitari confermano la stabilità della fase solida dell’acqua nell’area per l’intero anno e una parziale fusione estiva, a sostegno delle osservazioni dirette.

«Questi risultati ci permettono di comprendere meglio la distribuzione e le dinamiche del ghiaccio su Marte, fornendo nuovi strumenti per le future missioni scientifiche e il monitoraggio planetario» aggiunge Adriano Nardi, ricercatore INGV.

Il team guidato dall’INGV ha avuto la collaborazione del DICeM-Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università d’Annunzio, INAF e The University of Mississippi.

P.S. Gli autori della ricerca e tutto l’INGV si stringono alla famiglia di Riccardo Pozzobon, ricercatore recentemente scomparso in Alaska durante una missione scientifica.



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