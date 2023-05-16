Un contributo per rendere la Cascina Rapello accessibile a tutti

Cascina Rapello è una cascina settecentesca con 6 ettari di bosco, 3 ettari di prati terrazzati coltivabili e una splendida vista sulla valle dell’Adda e il Monte

Resegone, situata ad Airuno, un piccolo comune della provincia lecchese a 500 metri di altitudine sul Monte di Brianza. L’edificio è interamente da ristrutturare e la Cooperativa Sociale Liberi Sogni, da anni impegnata nell’organizzazione di progetti educativi, sociali e culturali, sta lavorando perché la Cascina e i terreni circostanti possano diventare per tutti e tutte un luogo per il ritorno alla terra e alla natura, in cui si intrecciano agroecologia, arte, scienza e artigianato.

Il progetto di Cascina Rapello è frutto dell’esperienza quotidiana degli educatori della Cooperativa, impegnati con minori, anziani, persone con fragilità e disabilità psico-motorie.

Una campagna di crowdfunding per realizzare l’accessibilità

A Cascina Rapello sono già presenti un orto sociale e un frutteto di comunità, vengono realizzati laboratori e percorsi artistici nel bosco, iniziative ed eventi culturali, campi estivi residenziali in tenda, percorsi di cura, avvicinamento e interazione con quattro asinelle, attività didattiche e formative per scuole, gruppi e giovani fragili, tirocini formativi in vari ambiti tra cui quello agricolo per giovani vulnerabili, anche con disabilità.

L’obiettivo adesso è garantire la piena partecipazione alle attività di Cascina Rapello anche a persone con difficoltà motorie attraverso la realizzazione della rampa di accesso al piano terra e dei servizi igienici per disabili.

Grazie alla vittoria del Bando Energie di Comunità di ITAS Solidale, Liberi Sogni ha potuto lanciare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso (clicca qui per contribuire): fino al 14 giugno sarà possibile donare e una volta raggiunti i 5.000 Euro, ITAS Solidale raddoppierà la cifra con un’ulteriore donazione di 5.000 Euro a copertura totale delle spese di progetto.

La donazione è libera e per i donatori sono previste speciali ricompense, dal brindisi in yurta, alla cassetta di ortaggi, fino alla cena per due persone in Cascina.

Per maggiori informazioni e per donare:

Rendiamo accessibile Cascina Rapello



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