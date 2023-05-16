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COOPERATIVA SOCIALE LIBERI SOGNI

Un contributo per rendere la Cascina Rapello accessibile a tutti

Puoi sostenere la campagna di raccolta fondi per rendere la struttura della cascina accessibile anche a persone con difficoltà motorie

Un contributo per rendere la Cascina Rapello accessibile a tutti
Verso Cascina Rapello. © C.S.L.S.

16 Mag 2023

Cascina Rapello è una cascina settecentesca con 6 ettari di bosco, 3 ettari di prati terrazzati coltivabili e una splendida vista sulla valle dell’Adda e il Monte

Resegone, situata ad Airuno, un piccolo comune della provincia lecchese a 500 metri di altitudine sul Monte di Brianza. L’edificio è interamente da ristrutturare e la Cooperativa Sociale Liberi Sogni, da anni impegnata nell’organizzazione di progetti educativi, sociali e culturali, sta lavorando perché la Cascina e i terreni circostanti possano diventare per tutti e tutte un luogo per il ritorno alla terra e alla natura, in cui si intrecciano agroecologia, arte, scienza e artigianato.

Il progetto di Cascina Rapello è frutto dell’esperienza quotidiana degli educatori della Cooperativa, impegnati con minori, anziani, persone con fragilità e disabilità psico-motorie.

Cascina Rapello

Il rendering del progetto di ristrutturazione di Cascina Rapello. © C.S.L.S.

Una campagna di crowdfunding per realizzare l’accessibilità

A Cascina Rapello sono già presenti un orto sociale e un frutteto di comunità, vengono realizzati laboratori e percorsi artistici nel bosco, iniziative ed eventi culturali, campi estivi residenziali in tenda, percorsi di cura, avvicinamento e interazione con quattro asinelle, attività didattiche e formative per scuole, gruppi e giovani fragili, tirocini formativi in vari ambiti tra cui quello agricolo per giovani vulnerabili, anche con disabilità.

L’obiettivo adesso è garantire la piena partecipazione alle attività di Cascina Rapello anche a persone con difficoltà motorie attraverso la realizzazione della rampa di accesso al piano terra e dei servizi igienici per disabili.

Cascina Rapello

Qui, grazie alle donazioni, verrà costruito l’accesso per persone con difficoltà motoria. © C.S.L.S.

Grazie alla vittoria del Bando Energie di Comunità di ITAS Solidale, Liberi Sogni ha potuto lanciare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso (clicca qui per contribuire): fino al 14 giugno sarà possibile donare e una volta raggiunti i 5.000 Euro, ITAS Solidale raddoppierà la cifra con un’ulteriore donazione di 5.000 Euro a copertura totale delle spese di progetto.

La donazione è libera e per i donatori sono previste speciali ricompense, dal brindisi in yurta, alla cassetta di ortaggi, fino alla cena per due persone in Cascina.

 

Per maggiori informazioni e per donare:

Rendiamo accessibile Cascina Rapello

 

Cascina Rapello

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