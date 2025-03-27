Ora che finalmente è tornata la primavera, si aprono infinite le possibilità di scorgere tantissime forme di vita che dopo la pausa invernale riprendono le loro attività. Api, bombi, farfalle, bruchi, ma anche lucertole, uccelli, scoiattoli. Insomma, questo è il periodo ideale per guardarsi intorno e provare a cimentarsi con la fotografia naturalistica con il contest fotografico MiaFotoBio, scoprendo un mondo che di cui distrattamente spesso non ci accorgiamo.

Il contest MiaFotoBio è organizzato dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dalla Casa editrice Edinat perché le nuove generazioni possano scoprire i valori e l’importanza della biodiversità per il nostro Pianeta. Per partecipare non è necessario disporre di un’attrezzatura fotografica sofisticata. E se non si possiede una macchina fotografica basta uno smarthphone. Il concorso è riservato ai ragazzi delle Scuole secondarie di Secondo grado di Lombardia.

Ciò che conta è avere un po’ di spirito d’osservazione!

La terza edizione del Contest ha preso avvio il 28 ottobre 2024 durante la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale organizzata dalla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e ARPA Lombardia.

Gli studenti intenzionati a partecipare potranno caricare le proprie immagini sulla piattaforma del contest fino all’11 aprile.

Dopo di che, la Giuria, presieduta dal naturalista Francesco Tomasinelli – foto-giornalista e inviato speciale de La Rivista della Natura in tutto il mondo – sceglierà le 3 migliori immagini per ciascuna delle due categorie in concorso:

1 – Animali

2 – Paesaggi e mondo vegetale

Le immagini selezionate verranno pubblicate su La Rivista della Natura, su rivistanatura.com e sui canali Instagram @rivistanatura e @miafotobio, unitamente alle migliori non classificate.

I vincitori di categoria avranno diritto all’abbonamento gratuito per un anno a La Rivista della Natura.

Il vincitore assoluto, scelto tra tutte le categorie, e la sua classe, avranno diritto a un’esclusiva lezione di fotografia in un sito naturale accompagnati da Francesco Tomasinelli.

Come si partecipa

Le immagini dovranno essere caricate online sulla Piattaforma del Contest attraverso il modulo di adesione:

per accedere clicca qui.

Maggiori info su come partecipare su:

rivistanatura.com/miafotobio

Per rimanere aggiornato sulle novità e sui termini e le condizioni per partecipare, segui MiaFotoBio su:

Instagram www.instagram.com/miafotobio/

rivistanatura.com

flanet.org

Per vedere le immagini vincitrici della seconda edizione di MiaFotoBio, clicca il link:

rivistanatura.com/piu-vicini-alla-natura/



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