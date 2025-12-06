Sessanta scatti raccontano l’Artico e la sua fauna nelle diverse stagioni e fanno percepire i pesanti cambiamenti in corso.

Le immagini realizzate dal fotografo naturalista Stefano Unterthiner tra il 2018 e il 2025 nelle remote isole Svalbard, in Norvegia, sono esposte alla mostra “Una finestra sull’Artico”, visitabile fino al 3 maggio 2026 al Forte di Bard, in Valle d’Aosta.

Riproduzione di altissima qualità delle immagini esposte

La forza dei soggetti e la profondità dei paesaggi sono esaltate dalla tecnologia di stampa Epson, che il fotografo Stefano Unterthiner utilizza per stampare personalmente i suoi scatti. esaltano i valori che accomunano Stefano Unterthiner ed Epson: passione per la stampa di qualità e attenzione per l’ambiente.

«La stampa fine art è per me parte integrante del processo fotografico, non un semplice passaggio finale. Dopo il lavoro sul campo, che questa volta è stato di anni, la post-produzione e la gestione del colore diventano strumenti per tradurre con rigore la mia visione. Per questo stampo personalmente le mie fotografie: gestire ogni fase, mi permette di ottenere una coerenza cromatica e una qualità del dettaglio che rispecchiano fedelmente l’esperienza vissuta al momento dello scatto» spiega Unterthiner.

Arte fotografica e il rispetto per l’ambiente

La mostra raccoglie sessanta fotografie distribuite in nove sezioni: orsi polari, renne, sterne, fulmari. Un’emozionante e potente viaggio per immagini attraverso le Svalbard, una delle regioni più fragili del pianeta, dove il riscaldamento globale si manifesta più rapidamente e in modo drammatico: qui il lavoro di Stefano diventa un’importante testimonianza visiva e scientifica.

La forte attenzione ambientale di Epson trova riscontro nel

Il percorso di Unterthiner trova riscontro nella forte attenzione ambientale di Epson, che investe da sempre nella riduzione dell’impatto ambientale della propria attività e dei propri prodotti, sviluppando soluzioni di stampa a bassi consumi energetici.

Info

Biglietti

Intero: 15 Euro

Ridotto 12 Euro

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, fascia 0-18 anni.

La tariffa di ingresso include altri due spazi espositivi a scelta.

Orari

Martedì-venerdì 10/18

Sabato, domenica e festivi 10/19

Lunedì chiuso



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