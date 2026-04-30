Val di Cembra: economia verticale tra vite, tradizione e identità

C’è un’Italia che non si misura in pianura, ma in pendenza. La Val di Cembra, nel Trentino orientale, rappresenta un esempio emblematico di economia territoriale costruita sulla resistenza, dove la geografia non è un limite ma una condizione strutturale di valore.

Qui la viticoltura non è semplicemente un comparto produttivo: è un sistema economico complesso che integra paesaggio, comunità e filiera. I vigneti si sviluppano tra i 500 e i 900 metri di altitudine, su versanti che superano spesso il 30-40% di pendenza, rendendo impossibile la meccanizzazione e imponendo un lavoro manuale sfidante.

Questo modello, definito “viticoltura eroica”, genera una struttura produttiva frammentata, ma ad alto valore aggiunto: piccoli appezzamenti, conduzione familiare, forte specializzazione e una qualità che compensa la limitata scala quantitativa.

Il paesaggio è parte integrante di questa economia

Oltre 700 chilometri di muretti a secco sostengono i terrazzamenti, configurando non solo un patrimonio rurale storico, ma anche un’infrastruttura produttiva che previene il dissesto idrogeologico e mantiene attivo il territorio.

La matrice geologica – dominata dal porfido – incide direttamente sulla qualità delle produzioni, trasferendo ai vini una marcata impronta minerale.

Il microclima, caratterizzato da forti escursioni termiche e ventilazioni costanti, contribuisce a definire profili aromatici distintivi, con una vocazione particolare per varietà come Müller Thurgau, Chardonnay e Pinot Nero.

Accanto alla viticoltura, la valle sviluppa un secondo asse economico rilevante: l’estrazione del porfido, tra le più significative in Italia. La coesistenza tra un’agricoltura ad alto valore aggiunto e un’industria estrattiva intensiva evidenzia una dicotomia strutturale: da un lato la valorizzazione del paesaggio come asset competitivo, dall’altro la pressione esercitata dalle attività di cava. Una relazione complessa che rappresenta oggi uno dei principali aspetti strategici per la sostenibilità e la governance del territorio, con l’obiettivo di tutelare l’equilibrio futuro tra sviluppo economico, tutela del paesaggio e gestione condivisa delle risorse.

In questo contesto, emergono modelli organizzativi basati su reti di imprese e consorzi locali, che puntano a valorizzare l’identità come leva competitiva. La logica non è quella della standardizzazione, ma della differenziazione: ogni parcella diventa espressione di un micro-terroir, ogni produttore un interprete di un patrimonio collettivo.

La Val di Cembra si configura così come un laboratorio di economia rurale evoluta, dove il valore non deriva dalla quantità prodotta, ma dalla capacità di trasformare un ambiente complesso in un sistema coerente e riconoscibile.

Un modello che, pur rimanendo marginale nei volumi, assume una rilevanza crescente nei paradigmi contemporanei: sostenibilità, identità, qualità. Tre direttrici che qui non rappresentano una strategia di marketing, ma una necessità strutturale.



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