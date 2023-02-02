A scuola per diventare pastori e allevatori

È la nuova proposta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi per contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge la zootecnia, in particolare nelle zone di montagna, e offrire nuove opportunità professionali. Dal mese di aprile partirà presso il centro di formazione “Officine Capodarno” di Stia, la SheperdSchool, una scuola diventare per pastori e allevatori realizzata nell’ambito del progetto LIFE ShepForBio, finanziato dall’Unione Europea.

Diventare pastori e allevatori

La scuola prevede una duplice offerta formativa: una parte teorica – con lezioni in classe svolte da personale tecnico qualificato, nei fine settimana da aprile a giugno, integrate da visite presso aziende del settore – e uno stage di trenta giorni, non continuativi, in cui i partecipanti affiancheranno professionisti delle realtà produttive nel territorio del Parco nazionale.

Il percorso di formazione intende fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici di base utili all’avvio di una nuova attività, tenendo conto dei temi più attuali che gli ambienti montani si trovano a contrastare:

gestione del conflitto con i predatori

mitigazione degli impatti climatici

valorizzazione dei servizi ecosistemici legati alla tutela della biodiversità e delle risorse.

Info

L’iscrizione è gratuita e i partecipanti (nel numero massimo di sei per il 2023) saranno selezionati in base a esperienze pregresse, attitudine e motivazione.

Agli aspiranti pastori il progetto offre alloggio gratuito presso strutture del Parco o delle immediate vicinanze per tutta la durata del corso teorico.

Durante lo stage gli allievi saranno invece ospitati presso le aziende agricole coinvolte o in strutture in prossimità.

Il superamento di un test finale garantirà ai partecipanti il riconoscimento delle competenze raggiunte, nell’ambito del sistema della formazione della Regione Toscana.

Quattro i cicli di formazione che saranno organizzati fino al 2027.

Informazioni e iscrizioni 2023 (fino al 28 febbraio) sul sito di ShepForBio.



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