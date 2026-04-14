A spasso nell’antica Luni

Siamo in Liguria nel territorio del Golfo dei Poeti, tra Sarzana, Ameglia e Montemarcello e, dopo aver trascorso un giorno a camminare percorrendo il bel sentiero che collega Montemarcello a Lerici, decidiamo di dedicarci a una visita più storica e culturale recandosi al Museo nazionale e parco archeologico di Luni.

Adagiata su quella che oggi è una vasta piana ma che, all’epoca, era affacciata direttamente sul mare, Luni era una città dedicata alla dea Luna, importantissimo centro romano nato nel 177 a.C. di cui oggi rimangono numerose tracce che, accompagnate da pannelli, ci illuminano sulla sua storia e vita passata.

Stanchi dell’escursione del giorno prima pensavamo di fare oggi una breve visita?

Dopo aver girovagato liberamente dal foro al tempio della Luna, passando per affreschi e allungando fino al suggestivo teatro, fino a visitare l’interessante museo recentemente inaugurato, scopriremo di esser rimasti quasi tre ore percorrendo qualcosa come 7 chilometri!

L’area archeologica copre grossomodo lo stesso spazio occupato dall’antica città e si cammina su sterrate e prati, entrando sotto le tettoie che riparano i resti più preziosi mentre l’occhio corre verso le prime propaggini montuose che delimitano l’orizzonte e i profumi marittimi ci accompagnano nel nostro lento vagare.

Seguendo la segnaletica usciamo poi dall’area vera e propria e dopo un breve tratto di asfalto eccoci all’anfiteatro, area ovale ancora cinta dai basamenti delle gradinate ed è facile associarlo, fatte le debite proporzioni, al fratello maggiore di Roma, il Colosseo.

Rientriamo nell’area archeologica e dopo aver completato il giro entriamo nel museo, inaugurato appena nel 2025, e dopo la luce intensa del sole è una ventata di frescura e ombra ad accoglierci. Ombra da cui emergono le statue, silenziose testimoni del tempo, otre a vari reperti. La star del museo è senza dubbio il mosaico con Oceano, ricco di elementi ittici e fantasiosi, ma non fatevi distrarre solo da questo: accanto si trova un tratto di mosaico che ornava un corridoio. Osservate il viso centrale e rispondete: è il volto di un giovane o di un anziano?

Per scoprirlo, bisogna andarci…

Note

Dati totali

Lunghezza: km …a piacere

Dislivello: irrilevante

Attenzione:

Prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo ed eventuali allerte (allertaliguria.regione.liguria.it)

Link utili

https://luni.cultura.gov.it/museo-nazionale-e-parco-archeologico-di-luni

lamialiguria.it

comune.luni.sp.it

paracucchilocanda.it



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