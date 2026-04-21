Oggi andiamo a vedere un mulino a vento. No, non è necessario andare fino nei Paesi Bassi ma siamo in Piemonte, nel territorio del Canavese. Esattamente nel comune di Forno Canavese e lasciamo la vettura nella frazione Campo (550 m/slm). Ed eccolo lì, in alto sulla collina che domina l’abitato: il Mulino Val, un vero mulino alla moda olandese che svetta conto il cielo.

Il percorso è ben indicato da cartelli gialli e, dopo un tratto iniziale su asfalto in leggera discesa, seguiamo semplicemente la sterrata in salita, a volte graduale altre nettamente più ripida.

Ci sono alcuni sentieri che tagliano, ripidamente, le curve ma ci teniamo sulla via più graduale così da avere modo di guardarci attorno, apprezzare l’ombra degli alberi e, a tratti, spiare la sagoma della nostra meta che appare e scompare.

La strada sembra prenderci in giro poiché fa un largo anello attorno alla base rocciosa dell’insolita costruzione ma, infine, eccoci; un’ampia spianata, anticipata da una fontana a testa di felino, ed ecco il Mulino Val (740 m/slm) che in tutta la sua bellezza si staglia, a differenza di quelli olandesi, non contro campi infiniti ma contro le montagne ai cui piedi si intravede anche il Sacro Monte di Belmonte.

Ma perché un mulino a vento in Piemonte, terra di macinatoi sì, ma non fatti in tal modo? Non è antico, risale agli anni Sessanta e venne costruito dal titolare di un’officina meccanica di Forno, a ricordo del figlio, morto in un incidente stradale, grande appassionato dell’Olanda e dei suoi mulini. Oggi appartiene al Comune ed un cartello sul cancello ci informa che è aperto tutte le domeniche per le visite al suo interno.

Note

Dati totali

Lunghezza: 2 km

Dislivello: 200 m

Tempo al netto delle soste: 45min

Attenzione: il percorso è facile e intuitivo ma prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo ed eventuali allerte (arpa.piemonte.it)

Link utili

comune.fornocanavese.to.it

visitpiemonte.com

turismotorino.org



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