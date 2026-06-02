Alla scoperta delle incisioni rupestri: la Valcamonica

La Valcamonica si estende graduale e lunga, a una quota tutto sommato modesta, poiché il fondovalle varia tra i 300 e i 600 metri di altitudine e questa particolarità geologica ha fatto sì che la zona sia ricca di pietre di arenaria levigate da antichi ghiacciai, che si sono rivelate perfette “lavagne” per le incisioni che risalgono soprattutto a un’epoca protostorica tra la fine del Paleolitico (13mila – 10mila anni fa) e l’età del Ferro (I millennio a.C.).

Basti pensare che in tutta la valle sono censiti migliaia di simboli e figure distribuite in 180 località di 30 Comuni, e certamente ne esistono altri non ancora scoperti!

Andiamo in località Naquane, nel comune di Capo di Ponte, dove si trova la più ampia presenza di pietre incise: ben 104, che risalgono soprattutto all’età del Ferro e attribuite alla popolazione dei Camuni, il cui nome appare come uno dei popoli alpini sottomessi dai romani sul trofeo di Augusto del I secolo a.C. di La Turbie, in Costa Azzurra.

Lasciamo la vettura in via Ronchi di Zir per salire quindi verso la biglietteria dove ci forniscono una cartina per orientarci.

Sono stati tracciati cinque percorsi di visita distinti da frecce colorate ma, va da sé, si possono fondere così da creare un proprio itinerario personalizzato e i tempi dati possono variare anche di molto, poiché dipendono dai propri interessi personali e dalle condizioni meteo.

Perché il meteo? Perché molte delle incisioni si vedono meglio in determinate condizioni che possono essere la luce radente dalla sera o del mattino, e la pioggia che esalta gli incavi. Tutte le rocce sono comunque ben indicate da pannelli numerati che specificano epoca e caratteristiche delle incisioni presenti, nonché una rappresentazione grafica che ne facilita l’avvistamento.

Non daremo altri indizi, a ciascuno l’onere, e il piacere, di andare alla ricerca dello “sciamano che corre”, dei cavalieri e dei guerrieri, dei molti animali ben raffigurati che da millenni galoppano sulla roccia…

Note

Dati indicativi

Lunghezza: 3 km

Dislivello: 100 m

Tempo al netto delle soste: da 1 a 4 h (e oltre)

Attenzione: prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo e su eventuali allerte (allertalom.regione.lombardia.it)

Link utili

museilombardia.cultura.gov.it/musei/parco-nazionale-delle-incisioni-rupestri/

parcoincisioni.capodiponte.beniculturali.it

turismovallecamonica.it

bresciatourism.it

vallecamonicaunesco.it

in-lombardia.it



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