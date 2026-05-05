“Abito in questo Golfo divino, leggo drammi spagnoli,

vado in barca e ascolto la musica più incantevole.

Abbiamo in visita alcuni amici,

e il mio unico rimpianto è che l’estate passerà,

e che Mary non ha la mia stessa predilezione per questo posto,

che, se fosse per me, non lascerei mai”

Gli ultimi mesi della sua vita, Percy Shelley li trascorse in una villa a San Terenzo, presso Lerici, assieme alla moglie Mary. Conquistato dalla luce del Golfo, scrisse queste parole in una lettera del 29 giugno 1822.

E da Lerici partiamo puntando all’entroterra fino al borgo di Rocchetta di Lerici, lasciando la vettura nel parcheggio davanti alla chiesa della Madonna della Misericordia (365 m/slm) dove troviamo i pannelli del percorso che andiamo a esplorare: il Parco letterario di Shelley.

Passiamo davanti alla chiesetta per un breve tratto di asfalto fino al bivio segnalato da un cartello bianco-azzurro “La pietrata” e da quello bianco-rosso “411-Zanego”. Qui prendiamo a destra seguendo l’anello dedicato a Percy Shelley.

La strada procede in salita graduale, piacevolmente nel bosco, e ci teniamo sempre sulla via principale (qualche segno “416-AVG”) ignorando alcune diramazioni che portano chiaramente ad abitazioni private. Si deve prestare attenzione, però, a un sentiero che si stacca in salita sulla destra, purtroppo privo di segnaletica, che si trova poco prima di una casa (380 m/slm – se lo si dovesse perdere poco male, la sterrata fa un giro più ampio, porta a un ulteriore bivio indicato dal cartello bianco-rosso “416-AVG” verso destra, al bivio seguente si tiene nuovamente la destra e si arriva alla biforcazione che descriveremo dopo).

Il sentiero lascia la sterrata salendo in mezzo al bosco più fitto, facendoci salire verso la cima del monte Rocchetta. Non arriviamo in vetta poiché si tratta di zona militare, cintata, ma la aggiriamo ed ecco che quasi di colpo siamo fuori dalla boscaglia (400 m/slm), dove il sentiero diventa una pista che attraversa la Pietraia e dove troviamo otto “libri” giganti di pietra.

Sono opere dell’autore Marco Nereo Rotelli e raffigurano grandi libri aperti che riportano frasi di Shelley, scritte con una grafia che vuole ricordare le onde. Onde che si allungano alla vista poiché da questo luogo, privo di alberi, la vista si allunga verso il mare del Golfo dei Poeti, chiuso all’orizzonte dal promontorio di porto Venere e dall’isola di Palmaria.

Al termine della pietraia il sentiero gira a sinistra e troviamo una rilassante panchina da cui ammirare ancora un po’ il panorama, prima di scendere, in maniera più ripida, per il versante opposto del monte Rocchetta.

Giunti su un sentiero un po’ più grande e graduale, purtroppo sempre privo di segnalazione (370 m/slm – questo è il bivio che interessa chi avesse perso la salita precedente), andiamo a destra aggirando la base del monte occupata da un radar militare che a tratti appare tra la vegetazione.

Il sentiero non presenta bivi dubbi e ci porta in discesa in prossimità di alcune case. Sbuchiamo su una selciata (330 m/slm) dove troviamo, finalmente, il segno bianco-azzurro dell’anello che ci manda a destra per arrivare alla strada macchinabile. Ancora a destra su asfalto ed eccoci alla chiesetta e alla chiusura dell’anello.

Un appunto

Come si può notare dai cartelli posti al parcheggio, vi sono due anelli distinti, uno dedicato a Mary ed uno dedicato a Percy.

Abbiamo provato a seguire anche quello di Mary ma, purtroppo, la segnaletica latita alquanto, il primo tratto è una sterrata aperta al traffico e, giunti ad un certo punto, la pista si perde del tutto mescolandosi a piste per MTB per cui, a meno che venga messa a posto, consigliamo di non percorrerlo.

Note

Dati totali anello

Lunghezza: 2,2 km

Dislivello: 70 m

Tempo al netto delle soste: 45 min

Attenzione: il percorso per arrivare alla cima non è molto intuitivo e necessita di buon orientamento, prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo e su eventuali allerte (allertaliguria.regione.liguria.it)

Link utili

lamialiguria.it

lericicoast.it



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.