Il “Va’ Sentiero Fest 2026” è un festival, sì. Ma è anche – e forse soprattutto – un modo diverso di abitare i luoghi. C’è infatti un momento, in viaggio, in cui smetti di guardare il paesaggio e inizi a sentirlo. Succede quando il passo rallenta, quando il tempo si dilata e quando il percorso non è più solo una linea su una mappa, ma una storia che si costruisce camminando.

Dal 5 al 17 luglio, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il “Va’ Sentiero Fest 2026” propone 11 giorni di Festival e 10 di trekking partecipativo, oltre 190 km, 10 Comuni coinvolti e un calendario di eventi diffusi tra cultura, natura ed esperienze.

Il più grande Parco d’Italia

Tra Calabria e Basilicata si estende il Parco Nazionale del Pollino, il più grande d’Italia. Qui le montagne non sono solo scenari, ma custodi di storie antiche, tradizioni radicate e paesaggi che cambiano a ogni curva.

Il Va’ Sentiero Fest sceglie il Pollino per l’evento del 2026, perché è uno di quei territori che sfuggono al turismo veloce, ma che sanno restituire moltissimo a chi decide di attraversarli lentamente.

Camminare per capire

Il percorso del Fest è impegnativo – è un trekking, non un cammino – e richiede una buona preparazione fisica (non è adatto ai bambini). Non serve essere degli atleti, ma è fondamentale essere allenati, avere resistenza e consapevolezza delle proprie capacità. Servono gambe, fiato, spirito d’avventura e voglia autentica di mettersi in cammino, per vivere l’esperienza in sicurezza e senza rinunciare al piacere del viaggio.

Ogni giorno si cammina e si arriva in un borgo. Ed è lì che il ritmo cambia: piazze che si accendono, incontri, racconti, musica. Il festival si apre a tutti, anche a chi non ha camminato.

Una scuola a cielo aperto

C’è un altro aspetto che rende questo festival unico: è una vera e propria scuola della montagna. Si impara a orientarsi, a leggere il paesaggio, a riconoscere le piante, a capire i ritmi della natura. Si ascoltano le storie degli abitanti, si entra in contatto con chi quei luoghi li vive ogni giorno.

Informazioni e iscrizioni

Il trekking è partecipativo, gratuito e aperto a tutti.

Il programma del Va’ Sentiero Fest e il form d’iscrizione su www.vasentiero.org

Video di presentazione per la condivisione: www.instagram.com

Evento realizzato con il supporto di: Main partner: Catasta Pollino & Next Stop Pollino

Sponsor: Oxeego, Ferrino, 150up

In collaborazione con: Visit Pollino, Info Pollino, Outdooractive

Con il patrocinio di: Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, Regione Calabria, Regione Basilicata, Touring Club Italiano, Uncem



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