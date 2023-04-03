Il Cammino dei Briganti diventa ciclabile

Al classico Cammino dei Briganti tra Lazio e Abruzzo si affianca un tracciato per mountain bike lungo 216 chilometri, in pratica il doppio del percorso da fare a piedi. Per compierlo tutto sarà necessario pedalare 4-5 giorni, in parte rimanendo sul cammino classico, in parte esplorando territori limitrofi.
A presentare il nuovo Cammino dei Briganti Mountain Bike Tour è stato Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini, durante la Fiera del Cicloturismo a Bologna.
Il percorso ciclabile affiancherà l’itinerario podistico
Quello per mountain bike è un percorso sfidante, rivolto a bikers allenati e con una discreta esperienza dati i tratti impervi, tipici dell’ambiente montano. Tocca i monti Simbruini, i tratti del Cicolano e la parte di Massa d’Albe sotto il Velino.
Il territorio attraversato da questo cammino è un territorio di confine, tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino.
Qui, tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico, 150 anni fa i briganti vivevano sul confine per passare da una parte all’altra a seconda della minaccia. I briganti lottavano contro l’invasione dei Sabaudi e non volevano assoggettarsi ai nuovi padroni e per questo erano entrati in clandestinità. Una storia di 150 anni fa, fatta anche di rapimenti, riscatti, e tanta violenza.
«Dopo il grande successo del Cammino dei Briganti e i tanti camminatori arrivati qui dal 2016 a oggi, abbiamo deciso di dare inizio ad una nuova esperienza per far conoscere i nostri borghi nascosti anche al mondo dei bikers» dichiara Luca Gianotti, ideatore del Cammino dei Briganti.
Il percorso ad anello
I punti di partenza possibili sono tre:
- Magliano de’ Marsi (uscita casello autostradale Magliano sull’A25)
- Sante Marie (uscita casello autostradale Tagliacozzo sull’A24)
- Sant’Elpidio di Pescorocchiano (uscita casello autostradale Valle del Salto sull’A24).
In ogni punto di partenza un ufficio comunale effettuerà la registrazione dei bikers e consegnerà loro il salvacondotto da timbrare lungo il percorso nelle strutture ricettive della rete, fino alla consegna dell’attestato finale.
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