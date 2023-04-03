Il Cammino dei Briganti diventa ciclabile

Al classico Cammino dei Briganti tra Lazio e Abruzzo si affianca un tracciato per mountain bike lungo 216 chilometri, in pratica il doppio del percorso da fare a piedi. Per compierlo tutto sarà necessario pedalare 4-5 giorni, in parte rimanendo sul cammino classico, in parte esplorando territori limitrofi.

A presentare il nuovo Cammino dei Briganti Mountain Bike Tour è stato Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini, durante la Fiera del Cicloturismo a Bologna.

Il percorso ciclabile affiancherà l’itinerario podistico

Quello per mountain bike è un percorso sfidante, rivolto a bikers allenati e con una discreta esperienza dati i tratti impervi, tipici dell’ambiente montano. Tocca i monti Simbruini, i tratti del Cicolano e la parte di Massa d’Albe sotto il Velino.

Il territorio attraversato da questo cammino è un territorio di confine, tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino.

Qui, tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico, 150 anni fa i briganti vivevano sul confine per passare da una parte all’altra a seconda della minaccia. I briganti lottavano contro l’invasione dei Sabaudi e non volevano assoggettarsi ai nuovi padroni e per questo erano entrati in clandestinità. Una storia di 150 anni fa, fatta anche di rapimenti, riscatti, e tanta violenza.

«Dopo il grande successo del Cammino dei Briganti e i tanti camminatori arrivati qui dal 2016 a oggi, abbiamo deciso di dare inizio ad una nuova esperienza per far conoscere i nostri borghi nascosti anche al mondo dei bikers» dichiara Luca Gianotti, ideatore del Cammino dei Briganti.

Il percorso ad anello

I punti di partenza possibili sono tre:

Magliano de’ Marsi (uscita casello autostradale Magliano sull’A25) Sante Marie (uscita casello autostradale Tagliacozzo sull’A24) Sant’Elpidio di Pescorocchiano (uscita casello autostradale Valle del Salto sull’A24).

In ogni punto di partenza un ufficio comunale effettuerà la registrazione dei bikers e consegnerà loro il salvacondotto da timbrare lungo il percorso nelle strutture ricettive della rete, fino alla consegna dell’attestato finale.



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